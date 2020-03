korištenja javnog prijevoza

Obzirom na brojne upite naših sugrađana o uvjetima, ovim putem javnost dodatno izvješćujemo o načinujavnog gradskog prijevoza u uvjetima obustave.Kako je na temeljuod 22. ožujka 2020. privremenojavni gradski prijevoz na području svog operativnog djelovanja, a na temelju izražene potrebekoji imaju radnu obvezu i ne mogu svoj posao obavljati od kuće, GPP je od 23. ožujka 2020. organiziraoVozni red odobren je od strane, te je organiziran na način da se obavlja dovoz na posao od 05:00 do 08:00 sati, a odvoz sa posla od 14:00 do 18:00 sati, te za treću smjenu od 21:00 do 22:00 sata, prema rasporedu objavljenom na mrežnim stranicama GPP-a.Da bi se uopće mogao uspostaviti izvanredni prijevoz, GPP je morao osigurati, kao što su stalna sveobuhvatna dezinfekcija vozila koja izlaze na promet, dodatna dezinfekcija od strane zaposlenika GPP-a tijekom dnevnog prometovanja, te osiguranje vozača od širenja zaraze na način da se ukinula svaka prodaja karata kod vozača.Također,u vozila javnog gradskog prijevoza svim kategorijama putnika koje ne koriste opće, tzv. radničke kartice, odnosno svim korisnicima koji ne posjedujukoju im je izdao poslodavac, a odnosi se na radnu obvezu.1. obvezna dezinfekcija ruku na dozatoru kod ulaznih vrata2. obvezna prijava valjanom karticom3. korisnik mora posjedovati PROPUSNICU koju mu je izdao poslodavac sukladno uputama Stožera civilne zaštite.Za potrebe nadopune mjesečnih i isteklih godišnjih radničkih karata, od 25. ožujka do 5. travnja otvoreno je prodajno mjesto u C. HADRIJANA 1 (Remiza).Radno vrijeme: pon – pet 8:00 do 15:00 sati.Također, radnici mogu nadopuniti svoje mjesečne (ne i godišnje) karte i na prodajnim mjestima Tiska.