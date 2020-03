Nacionalnog stožera civilne zaštite

Hrvatskoj

551 osoba

37 osoba

tri osobe

Davor Božinović

"Naš rast je linearan što ukazuje na to da se građani pridržavaju uputa . Prva odluka se odnosi na dopuštenje rada određenih specijaliziranih trgovina u sastavu tržnica kako bi se povećao kapacitet opskrbe hrvatskih građana i pomoglo hrvatskoj poljoprivredi. To su dućani koji prodaju hranu, higijenske artikle, poljoprivredne trgovine i dućani koji prodaju hranu za životinje .



Stožeri Civilne zaštite moraju posebnu pozornost obratiti na situaciju na tržnicama. Kad se provjeri je li sve u redu, kroz par sati, očekujemo da će te trgovine početi raditi.



Drugo izuzeće se odnosi na rad prodavaonica u kojima se prodaje građevinski materijal i to za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije i to zbog posljedica za saniranje štete od potresa.



Dokle god postoji linearni rast popuštat ćemo mjere kako bismo sve više i sve optimalnije funkcionirali u ovim izvanrednim uvjetima.



Nove odluke stupaju na snagu danas . Realno je za očekivati da trgovine počnu raditi od sutra ujutro . Želim dobiti povratne informacije od stožera da su poduzeli sve epidemiološke mjere unaprijed da posao može krenuti. Poruka je dakle krenut će raditi od sutra."

Kao što je rečeno na danas održanoj press konferenciji, trenutno je u Hrvatskoj od koronavirusa oboljela 551 osoba, ozdravilo je 37 osoba, tri osobe su preminule. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izvijestio je javnost o radu trgovina: