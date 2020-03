Gradski vrt

Goran Ivanović

Možda slika je zabrinjavajuća, ali mi kao odgovorne osobe za ovu kriznu situaciju želimo uvijek otići jedan korak ili dva koraka unaprijed, mislim da je to vrlo bitno u ovoj epidemiji se ne smije kasniti . Ovo je preventivna mjera, sve tri dvorane u Osijeku su rezervirane za "ne daj Bože". Moramo se pripremati, moramo poduzeti sve što je u našoj moći i želim poslati jasnu poruku svim našim građanima: ova slika izgleda ovako, no budite sigurni da to činimo da bi vi bili sigurniji ako dođe do toliko velikog porasta oboljelih.

puno pozitivnih

nemaju nikakve simptome

Oni ne trebaju ‘štopati’ bolnički sustav, a za takve može poslužiti i ovakvo mjesto

Ivanović.

Prema tome, nije ovo sve u smislu da će doći do najcrnjeg scenarija, ali dobro se je pripremiti, dobro se organizirati

Društvu Crvenog križa grada Osijeka

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Nakon održane press konferencije za medije Stožera civilne zaštite OBŽ, obišli smo i dvoranuNačelnik Stožera: "I dodao je da u Osijeku ima za sadana korona virus, međutim oni- "" - dodao je". I za kraj načelnik Stožera se zahvaliokoji su ovo sve postavili u dvoranu.