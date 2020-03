Vili Beroš

Željka Zubčića

podršku liječnicima i ravnatelju

primarnog intezivističkog respiratornog centra

ekundarnog i tercijalnog centra

dva slučaja

intenzivnom liječenju

nije došlo

nije bilo načina

odjelu pulmologije i intenzivne

novoj bolesti

u hodu

nije alarmantna

samoizolaciji

26

pohvalio

12 uzoraka

mimo ovlaštenja i dozvole ravnatelja

zaštitnoj opremi

24 nova slučaja

442

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screenshot video/Arhiv

Ministar zdravstvaposjetio je danas Osijek te je zajedno s ravnateljem osječkog KBC-a dr.održao tiskovnu konferenciju na kojoj je pojasnio razloge svog dolaska.Kako je ministar rekao, glavni razlog njegova dolaska je datikoji se odlično bore s ovom ugrozom. KBC Osijek je obavio ozbiljne: pripremate skoji će poslužiti za prihvat bolesnika.Govoreći okoji su zaprimljeni u KBC Osijek, ministar Beroš je utvrdio kako od jučer imamo dva bolesnika koji su na, alido propusta u postupanju. U ovom slučajuodmah provjeriti jesu li zaprimljeni pacijenti kojima je trebala hitna medicinska pomoć korona pozitivni već se to saznalo tek naknadno po prispjeću rezultata testiranja. Pacijenti su pregledani nana pulmologiji; ti su prostori dekontaminirani, a djelatnici su poslani u samoizolaciju.Ministar je ponovio i kako je riječ os kojom do sada nismo imali iskustva te se cijeli zdravstveni sustav „“ prilagođava novim okolnostima. Na kraju je istaknuo kako situacija, već je pod nadzorom.Ravnatelj Zubčić izvijestio je kako su tri liječnika uiz predostrožnosti, a riječ je o liječnicima, djelatnicima KBC-a koji su se vratili u Osijek iz drugih žarišta u Hrvatskoj. Što se oboljelih u bolnici tiče, njih imaali niti jedan od njih nije zdravstveni djelatnik.Ravnatelj jei suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo koji rade u tri smjene i rezultati testiranja se dobiju kroz samo nekoliko sati. Šalje se pou jednoj turi. KBC još nije dobio dozvolu da sam provodi testiranja.Na pitanje o smjeni u KBC-u, dr. Zubčić je odgovorio kako je odluka o razrješenju liječnice donesena prije nove situacije i nije u vezi s korona virusom. Radi se o djelovanjuKBC-a koje je moglo dovesti do dodatne zabune djelatnika i panike.Kada je riječ o, nje ima dovoljno, ministar je najavio da će dobiti još, tako da nema bojazni ni za pacijente ni za liječnike.Zubčić je također dodao kako KBC Osijek ima dovoljno djelatnika jer oni koji su u samoizolaciji ne ugrožavaju funkcioniranje sustava. Ukoliko bude potrebno, povući će i kadar iz Opće bolnice Osijek.Inače, od jutros su evidentiranazaraženih u Hrvatskoj, što je ukupni broj zaraženih podiglo na. U zadnja 24 sata to je 60 novih slučajeva. Dobra je vijest to što se broj izliječenih bolesnika popeo na 22.