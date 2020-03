Osječko-baranjske županije

Ukupno je na područjuzaraženo koronavirusom, odnosno u posljednja 24 sata novozaraženih je, a sve su hospitalizirane.– rekla je prof., predstojnica Klinike za infektivne bolesti naglašavajući da je situacija pod kontrolom, a da su ostali bolesniciRavnateljdodatno je pojasnio situaciju s novooboljelima u Kliničkom bolničkom centru Osijek.– rekao je Zubčić.Ukupno je jučer u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije provedeno, od kojih je deset bilo pozitivnih, odnosno devet s područja Osječko-baranjske županije.– rekao je, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo.Župan Ivan Anušić osvrnuo se i oštro osudio sve učestaliju pojavu širenja lažnih vijesti i panike po društvenim mrežama.– rekao je župani poručio da se intenzivnije treba koristiti sustav koji će sankcionirati sve one koji društvene mreže koriste za širenje dezinformacija i dizanje panike, osobito usmjerene prema pojedincima, njihovim obiteljima i slično.U posljednja 24 sata Policijska uprava primila jeo kršenju mjera samoizolacije, potvrđeno ih je ukupno, dok je ukupno u samoizolaciji. Načelniknapomenuo je da od danas nema kretanja van mjesta prebivališta bez valjane propusnice te ponovno pozvao građane na odgovornost.– poslao je poruku sugrađanima.Zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijekanapomenuo je da je Grad do danas izdao više odte mobilizirao 211 pripadnika operativnih snaga koji su raspoređeni po timovima i provode sve mjere Nacionalnog stožera.Načelnik Stožera civilne zaštite Goran Ivanović razjasnio je nedoumice koje su se pojavile u javnosti vezane za migracije izmeđui naglasio da Grad Valpovo mora izdati propusnice za Belišće i obrnuto. Upozorio je i ugostitelje koji se ne pridržavaju odluka propisanih od strane nacionalnog Stožera.– poručio je