pandemiju korona virusa

nestanka 21-godišnjeg mladića

ubojstvom

19-godišnji mladić

Nikole B.

pospremiti stan

naći s prijateljem

19-godišnji I.Š.

Zagreb

Prečko

žestoko posvađali

nerazjašnjenim okolnostima

bacio u rijeku

otputovao nazad za Osijek

alarmirala policiju

priznao je ubojstvo

branio

teški zločin

nije pronađeno

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Iako je pozornost cijele nacije trenutno usmjerena nakoja je paralizirala gotovo cijelu zemlju, u pozadini svih tih događaja svi rodovi hrvatske policije obavljaju svoje svakodnevne zadaće. Da je tomu tako, svjedoči činjenica da je riješen predmetiz Zagreba i to na najgori mogući način –, a ubojica jeiz Osijeka.Kako piše Jutarnji list , majka 21-godišnjegprijavila je 8. ožujka nestanak svoga sina. Od kuće je izašao dan ranije nakon što je pomogao majcii rekao joj je da se ide, no nakon toga izgubio mu se svaki trag.Taj prijatelj bio jeiz Osijeka. Dana 7. ožujka oko 17 sati on je doputovao ui otišao na savski nasip kod naseljaodakle je mobitelom nazvao Nikolu kako bi se susreli.Policija je nakon provedenog istraživanja otkrila da su se njih dvojica susrela na nasipu te su se spustili skroz do korita Save gdje su se, navodno zbog jednog Dubrovčanina s kojim su prijateljevali. Nakon toga 19-godišnji Šipka, pod još uvijek, ubio je Nikolu i potom njegovo tijeloNakon svirepog zločina 19-godišnjak je sjeo u taksi te se odvezao na Glavni kolodvor odakle je vlakom. Sutradan je Nikolina majka, a po podacima iz Nikolinog mobitela otkrili su da je zadnji poziv koji je primio bio od 19-godišnjeg Osječanina i tako su došli do njega.I.Š. je ispitan itvrdeći kako je Nikola njega napao, a on se samo. Stoga je protiv njega podnesena kaznena prijava zazbog kojeg mu prijeti višegodišnji zatvor i on je predan pritvorskom nadzorniku.Inače, tijelo nestalog Nikole još uvijekiako su ronioci intenzivno češljali rijeku Savu više kilometara nizvodno pokušavajući locirati tijelo nestalog mladića.