FOI studentima su na raspolaganju svi online resursi za učenje i poučavanje koji uključuju: digitalne materijale, video prezentacije, online testove, webinare i online konzultacije . Napomenimo i to da se cjelokupna praktična nastava, koja se na FOI-ju provodi kroz laboratorijske vježbe i istraživanja , izvodi online kroz povezivanje strukovno-teorijske i praktične nastave , u dogovoru i prema uputama predmetnog nastavnika. Uz to, Povjerenstvo za e-učenje Fakulteta organizacije i informatike pripremilo je niz smjernica i uputa nastavnicima za provođenje online nastave, nekoliko različitih alata za izvođenje online nastave u realnom vremenu (poput Zoom, BigBlueButton, Adobe Connect i sl.), različite modele izvođenje online nastave koji uključuju webinare, ali i kombinaciju video i tekstualnih materijala kako bi se studentima učenje što više prilagodilo te da oni u velikoj mjeri mogu sami birati tempo učenja

Nina Begičević Ređep

Velika zahvala našim programerima u Centru za razvoj programskih proizvoda FOI-ja, Povjerenstvu za e-učenje FOI-ja te svim našim nastavnicima i studentima koji održavaju nastavu na daljinu na svim predmetima na hrvatskom i engleskom jeziku. Rezultat je to dugogodišnjeg rada na razvoju e-učenja na FOI-ju, no i spremnosti nastavnika i studenata da dodatnim trudom osiguraju kvalitetnu nastavu na daljinu. Napominjem da i sve sastanke održavamo na daljinu, tako da smo osigurali sve uvjete za potpuno funkcioniranje Fakulteta u online okruženju

Obzirom na to da se nastava na, kao i u većini obrazovnih ustanova u Hrvatskoj, od ponedjeljka 16. ožujka 2020. odvija isključivo, već u prvih par dana cijeli FOI-jev sustav je izrazitoi nastava se odvija nesmetano na svim studijima, uz kontinuiranovlastite online infrastrukture.FOI se tako i u ovim trenucimapokazao kao, uspjevši iskoristiti svoje bogato i dugogodišnje iskustvo te u potpunosti i na vrijeme pripremiti module za online održavanje nastave.Očekivano, Fakultet organizacije i informatike za te je potrebe pripremio– poslužitelje, sustave za e-učenje, sustav za autentifikaciju i autorizaciju te sustav za webinare, koja se pokazala kao odlično rješenje. FOI u tu svrhu koristi isključivo alate(eng. open source code), na kojima se temelji cjelokupna infrastruktura. Zanimljiv je i podatak da je u posljednja četiri dana (od 16. ožujka) značajno porastao broj korištenja sustava za e-učenje (prikazano u grafu).Djelatnici FOI-jevog, kontinuirano rade na održavanju i nadogradnji cijelog sustava, osiguravajući 24/7 (help desk) podršku svim, ali iu online nastavi. Rezultat je to dugogodišnje pripreme u korištenju alata za izvođenje online nastave, čime su sada stvoreni preduvjeti za lakše otklanjanje svih rizika. Time su izbjegnute mnogostruke komplikacije koje se mogu dogoditi uslijedpriključenih korisnika, ali i velikog brojakoji su nerijetki slučaj u posljednjih nekoliko dana.– naglašava dekanica FOI-ja izv. prof. dr. sc.FOI u ovim trenucima priprema i centralo web mjesto za nastavnike i studente sa svim korisnim uputama (priprema materijala, tehnička pitanja, smjernice za studente, primjeri e-predmeta), a svi materijali će biti javno dostupni. Dodajmo i to da se online nesmetano odvija i znanstveno-istraživački rad na FOI-ju, u koji su aktivno uključeni svi FOI-jevi znanstvenici i istraživački timovi.– ističe dekanica FOI-ja.