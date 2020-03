Boris Piližota

Tekst i foto: Osijek.hr

Zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijekas direktorima gradskih poduzeća GPP i Tržnice,, na konferenciju za medije upoznali su javnost sza građane.Zamjenik gradonačelnika i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Osijeka Boris Piližota pojasnio je kako, postoje izuzetci koji su definirani točkom II. Odluke. Stožer civilne zaštite Grada Osijeka nadležan je zazbog vitalnih, poput poputili(točka II e Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj). Potvrde za izlazak iz Osijeka samo iz točke 2E– izdaje Stožer civilne zaštite Grada Osijeka za one sa prebivalištem na području Grada Osijeka, isključivo putem e-pošte:. U zahtjevu za propusnicom potrebno je navesti ime i prezime, broj osobne iskaznice, mjesto prebivališta, te razlog upućivanja zahtjeva. Za druge okolnosti iz ostalih točaka nadležne su odgovorne osobe u pravnoj osobi ili izabrani liječnik obiteljske medicine – rekao je Piližota.O nabavci namirnica i kućnih potrepština izvijestio je direktor Tržnicepojasnivši kako je Tržnica jučer objavilacertificiranih proizvođača voća i povrća koji prodaju svoje proizvode na osječkim tržnicama.– kazao je Medić.Na temelju Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Gradski prijevoz putnika Osijek je od 22. ožujka 2020. privremeno obustavio javni gradski prijevoz na području svog operativnog djelovanja. Direktor GPP-a Mario Šapina objasnio je organizaciju izvanrednog prijevoza putnika, odnosno djelatnika isključivo nužnih djelatnosti - policije, liječnika, medicinskih sestara, trgovaca, te radnika u proizvodnim djelatnostima:– priopćio je Šapina.