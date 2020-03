24 sata

Osječko-baranjske županije

osam novih

17

Na žalost, imamo povećanje broja zaraženih što znači podizanje stupnja odgovornosti na višu razinu. Tražim maksimalnu disciplinu, jer je očito da se dio ljudi ne pridržava mjera koje su donesene što je rezultiralo povećanjem broja zaraženih. Od svih koji sumnjaju da su zaraženi ili da su bili u kontaktu sa zaraženima tražimo da se samoizoliraju na minimalno 14 dana. Na granici smo toga da krenemo u nekontrolirano povećanje broja zaraženih. Ključni su pojedinci koji svojim neodgovornim ponašanjem mogu dovesti u probleme cijelu zajednicu

Anušić

Ljiljana Perić

Klinike za infektologiju KBC-a Osijek

Rano jutros doznali smo nove rezultate, imamo ukupno 17 pozitivnih osoba. Velika većina dobrog je općeg stanja, a jedna osoba je srednje teškog općeg stanja. Nisu svi iz Osijeka i nisu svi povezani s dvoje zaraženih koji su hospitalizirani u nedjelju

Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije

Važno je napomenuti kako ne mogu građani dolaziti sami na testiranje, već po preporuci epidemiologa. A uzorke će iz Doma zdravlja dostavljati u Zavod za javno zdravstvo

Mato Lukić

Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka

19 slučajeva

Apeliram na građane da se pridržavaju mjera samoizolacije, situacija je vrlo ozbiljna, riječ je o zdravlju, o životima ljudi. Kontroliramo i zabranu napuštanja mjesta prebivališta, još ćemo danas biti tolerantni jer se još nabavljaju propusnice, ali od sutra nećemo. Nadalje, od uspostavljanja punktova, u našu je županiju ušlo 1019 osoba, od toga 23 s mjerom samoizolacije, a oni su u kontaktu s epidemiolozima i nastavljaju samoizolaciju ovdje

Ladislav Bece

Vrijeme je da budemo ozbiljni, situacija se pogoršava, ali još je možemo kontrolirati. Vrijeme je da slušaju oni koji su u samoizolaciji, ako kontakte pitamo s kim su dalje bili u kontaktu, da ne štite nikoga i ne misle da će tako biti pametniji od nas. Apeliram na građane da nam se jave jer samo tako ćemo zaštititi njihove mame, tate, djedove, bake, a možda i žene i djecu. Drugi način ne postoji

Karlo Kožul

Na ovo smo upozoravali cijelo vrijeme. Pet ili šest dana nismo imali novooboljele i onda smo u dva dana narasli na 17. To je vrlo ozbiljno upozorenje svima. Ako nećete biti sami u izolaciji, onda ćemo vas mi staviti u izolaciju pa ćete biti pod našim nadzorom. Što se tiče onih koji bi sad odjednom išli k strini, ujni i tetki nema toga! Ozbiljan je trenutak, počnimo se ozbiljno ponašati

Ivanović

Tekst: OBZ.hr

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

Tijekom posljednjana područjuzabilježeno jeslučajeva zaraze koronavirusom. Sve su zaražene osobe hospitalizirane i trenutno ih je– poručio je županOdgovorno ponašanje dužnost je svih nas, a na to je upozorila i prof. dr. sc., predstojnica– rekla je Perić.već nekoliko dana vrši testiranja na koronavirus, a od sutra će se u Domu zdravlja Osijek uzimati uzorci za analizu i to u šatoru u dvorištu središnje zgrade zbog blizine Zavoda za javno zdravstvo.– poručio je, ravnatelj Doma zdravlja Osijek.Iako je na snazi, policija bilježi povećanje kršenja samoizolacije, pa su tijekom posljednja 24 sata zabilježili čak– kazao je, načelnik PU osječko-baranjske. Svi koji dolaze na područje Osječko-baranjske županije naići će na policijsku kontrolu.– poručio je prof., voditelj epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.– poručio jeMjera je vrlo jasna i suvisla, dodao je te zamolio gradonačelnike i načelnike da ne izdaju propusnice onima kojima to nije nužno, jer je svrha ove mjere ograničiti kretanje i izbjeći u budućnosti dodatno postrožavanje propisanih mjera.