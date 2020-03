prvoj osobi

Tekst: Osijek031.com

Foto: Daniel Antunović/Foto-arhiv031

Kao što smo i pisali , krajem veljače [25. veljače] stigla je potvrda ozaraženomu Hrvatskoj. No, do danas se taj broj povećao naU Hrvatskoj je ukupno, od čega je. U odnosu na jučer, broj zaraženih je povećan za. Kada je riječ o našem gradu, imaod korona virusa. Obje osobe su iz Osijeka.Što se tiče, jučer, 22. ožujka, od 10 do 22 sata,evidentirala jeo kršenju mjera samoizolacije.Obavljenim terenskim provjerama policija je na području Policijske uprave osječko-baranjske evidentiralasamoizolacije građana koje su odredili sanitarni inspektori. Dvije osobe koje su pod mjerom samoizolacije napustile su Republiku Hrvatsku i otišli uKada je riječ o novoj mjeridanas je primiou Republici Hrvatskoj koju je donio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske.Propusnicuosobe koje se prilikom obavljanja dolje navedenih poslova kreću unutar mjesta prebivališta ili stalnog boravka.S obzirom da na pojedinim područjima postoji znatno povećani rizik od prijenosa bolesti COVID-19, a kako bi se smanjila mogućnost daljnjeg širenja bolesti zabranjuje se napuštanje mjesta prebivališta i stalnog boravka.- Promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja- Dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostave lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,- Izvješćivanje javnosti,- Stanovnike koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb,- Iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština,- Putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obavljati od kuće,- Žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.Pritom se moraju poštovati mjere – socijalnog distanciranja, ne zadržavanja na javnim prostorima te osobe moraju posjedovati valjanu propusnicu.- Promet i kretanje nužno za opskrbu navedenih područja- Dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostave lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe,- Izvješćivanje javnosti,- Putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obavljati od kuće,- Žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19.- Stanovnike koji zahtijevaju hitnu medicinsku skrb.- Iz vitalnih obiteljskih razloga, poput pružanja skrbi djeci ili starijim osobama ili kupnje hrane i osnovnih potrepština.