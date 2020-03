Hrvatskoj

206 osoba

Pišem o onome što znam... ali znam da je tako bilo i u drugim bolnicama i KBC-ima pored ovoga našeg osječkog .

Igor Berecki

Dok je 99% Hrvata zadnja dva tjedna brinulo (ili pak uopće nije brinulo) zbog vijesti o širenju pandemije i nestvarno tragičnim posljedicama u Wuhanu, Španjolskoj, Italiji ... u isto vrijeme je šutljiva i marljiva ekipa anesteziologa, kirurga, intenzivista, hitnjaka i drugih specijalista, medicinskih tehničara i sestara, ljekarnika, biokemičara, laboranata, spremačica, inženjera, tehničkog osoblja, administratora i programera u mojem KBC-u učinila posao koji je u mojim očima ravan onome kada su Kinezi u Wuhanu u nekoliko dana izgradili cijele centre za skrb o oboljelima:

- ispraznili su i na druge odjele preselili (zajedno s pacijentima i opremom) cijela krila bolničkih zgrada

- preuredili, reorganizirali, dezinficirali, pripremili i "od nule" formirali i potpuno opremili (svim potrebnim aparatima i stručnim osobljem!) centar za respiratorno intenzivno liječenje oboljelih od najtežih oblika koronavirusne bolesti

- proveli, provjerili, obnovili i osigurali kompletne instalacije struje, kisika i ostalih tehničkih plinova za novoosnovanu jedinicu

- reorganizirali postojeće prateće, ali vitalne službe i kliničke zavode - bolničku ljekarnu, ogroman laboratorijski pogon, dijagnostičke službe, sustav bolničke prehrane

- reprogramirali i prilagodili bolnički informatički sustav

- sve to isto učinili s do sada postojećim jedinicama intenzivnog liječenja u KBC-u, uključivo s osiguravanjem dopunskih resursa

- u dijelovima organizacije koji su "zapinjali", u hodu se samoorganizirali i donosili odgovorna, važna i korisna rješenja.



Sve što je učinjeno, moglo bi biti dovoljno - ako širenje virusa ne preraste kapacitete koje su naš KBC i ostali centri u Hrvatskoj uspjeli do maksimuma osigurati.



Mi smo - koliko god smo to mogli i znali - sada spremni.



Svo to vrijeme neprekinuto radimo svoje redovne poslove (bolnica i dalje ima svoje pacijente, hitne službe, pregledi, operacije i pretrage i dalje neprekidno rade) - i čekamo.



A na vama, koji možda uopće niste svjesni koliko rada, znanja i vremena je "iza kulisa" utrošeno i iskorišteno na to da sada možemo relativno mirno čekati, na vama je samo jedno.



Da ostanete doma.



Ne idite nikuda i ne radite ništa, da ni mi ne bismo morali ništa raditi .



Ništa više ne tražimo od vas, nego da svojim izoliranjem od daljnjeg prenošenja virusa prekinete lanac koji vodi k nama, na te aparate za koje smo sretni što smo ih pripremili i istovremeno nesretni ako ih budemo morali koristiti

#ostanidoma!

Foto: Ilustracija

Pročitajte i..