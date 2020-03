Žana Gamoš

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Na današnjoj konferenciji za novinare zamjenica gradonačelnikanajavila je početakza umirovljenike i socijalno ugrožene obitelji zaZa isplatu uskrsnica umirovljenicima i socijalno ugroženim obiteljima u gradskom proračunu ove je godine osiguranoZbog izvanredne situacije s koronavirusom došlo je i do nekih izmjena. Prije svega, produljuje se rok za prijavu u evidenciju umirovljenika Grada Osijeka za isplatu Uskrsnice za korisnike inozemne mirovine, korisnike mirovina koji su u radnom odnosu te korisnike mirovina koji iz objektivnog razloga nisu na popisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Rok se produljujeZaprimanje zahtjeva je privremeno obustavljeno! Info:ili tel:Uskrsnice će se prekoisplatiti do Uskrsa na kućne adrese 7343 korisnika starosnih, prijevremenih starosnih mirovina i obiteljskih mirovina, te korisnicima invalidskih mirovina zbog opće nesposobnosti za rad i profesionalne nesposobnosti za rad u iznosu do 2.200 kuna.Korisnicima prava nauskrsnica će se također isplatiti putem poštanske usluge na adresu stanovanja, a ne putem poklon kartica Zagrebačke banke d.d. kako je to bilo uobičajeno svake godine. To znači da oni ne moraju doći osobno u Upravni odjel Grada kao prethodnih godina već neka ostanu kod kuće.Korisnicima prava na naknadu za troškove stanovanja Grada Osijeka omogućit će se napredaja mjesečnih režijskih troškova. Kasnije donošenje računana njihovo pravo jer će Grad zajedno s pružateljima usluga poduzeti sve aktivnosti za produljenje roka za plaćanje mjesečnih naknada bez plaćanja zateznih kamata ili pokretanja ovrha za neplaćene obveze za razdoblje za koje je proglašena pandemija koronavirusa.Donesena je i odluka oza financiranje projekata i programa udruga iz gradskog proračuna za koji je bilo osigurano 1,4 milijuna kuna. Razlog je taj što je izvjesno kako se većina programa iz tog natječaja neće moći održati.S ciljem zaštite građana i svojih djelatnika, pružanje usluga prilagodila su i sva gradska javna poduzeća prema mjerama i preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite:- U cilju prevencije daljnjeg širenja virusa i dodatne zaštite građana i vozača GPP-a ukida se prodaja i nadopuna karata kod vozača.- Obavlja se sveobuhvatna dezinfekcija svih vozila, svakodnevno se pojačano čiste i dezinficiraju okomite i vodoravne površine te rukohvati na sjedalima u vozilima.- Prilagođeni su vozni redovi i skraćeno je radno vrijeme prodajnih mjesta gdje su ugrađena zaštitna stakla.U skladu s preporukama Nacionalne civilne zaštite, Unikom d.o.o. donio je sljedeće odluke i poduzeo sljedeće mjere:- Otpad se redovito odvozi; radnicima na odvozu podijeljen je ograničen broj rukavica i maski.- U jedinu blagajnu u sjedištu društva dopušta se kontrolirani ulaz do najviše 2 osobe, uz obvezan međusobni razmak.- Zoološki vrt zatvoren je za posjetitelje do daljnjega te su odgođene sve edukacije i rođendaonica.- Kompa ne prevozi građane i do daljnjega se odgađa njezino stavljanje u pogon.- Na prostoru reciklažnih dvorišta zabranjuje se boravak više od 5 osoba u istom trenutku.- Radno vrijeme blagajne Unikoma od ponedjeljka, 23. ožujka radi od 08 do 12 sati. Produljeni rad u popodnevnoj smjeni utorkom ukidamo do daljnjega.- Obustavljen je ulazak stranaka i rad s njima (komunikacija sa strankama ograničava se na elektroničku poštu i telefon, mrežnu stranicu i aplikaciju „Moj Vodovod“).- Organiziran je zatvoreni režim rada pogona proizvodnje vode (svim osobama koje nisu zaposlene u pogonu proizvodnje vode i ne obavljaju nužne poslove u svezi s proizvodnjom vode – zabranjuje se ulazak u pogon).- Uvedena je radna obveza za sve radnike koji rade u odjelima proizvodnje, obrade i distribucije vode za ljudsku potrošnju, kao i za radnike zaposlene u odjelima za održavanje odvodnje i vodoopskrbe.- Na svim ulazima u pogon organizira se obvezna dezinfekcija obuće i ruku.- Pogrebi se održavaju redovno, ali u skladu s preporukama Stožera, dakle – unutar užeg kruga obitelji.- Građani se mole da do daljnjega odgode dolazak u Ukop.- Sa svakom strankom naknadno će se dogovoriti najbolje rješenje prilagođeno individualnim potrebama.- Dežurna pogrebna služba radi 24 sata i dostupna je na 0800 9992.- Na dogovor u svezi organizacije pokopa mogu pristupiti maksimalno dva člana obitelji pokojnika.- Kod ulaska u Pogrebni ured i prije samog dogovora obvezna je dezinfekcija ruku dezinficijensom na bazi alkohola i za stranke i za djelatnike ureda.- Obvezno je održavanje udaljenosti između stranaka i djelatnika Pogrebnog ureda od minimalno 1 metar.- U prostorije gdje se nalazi pokojnik mogu ući samo članovi najuže obitelji.- Sućut obitelji pokojnika daje se bez osobnog kontakta – rukovanja.- Komunikacija s korisnicima obavlja se putem telefona, e-pošte, Facebooka i pisanih zahtjeva predanih na izdvojenom pultu.- Mole se suvlasnici da prijavljuju isključivo hitne intervencije.- Sve tržnice u Osijeku i Uprava rade prema uobičajenom random vremenu.- Na svim lokacijama pojačane su mjere održavanja čistoće i dezinfekcije.- Ulazak u zatvoreni dio Glavne tržnice omogućen je isključivo kroz glavni prolaz uz obvezno dezinficiranje ruku prilikom ulaska i uz ograničenje do 100 osoba koje se istovremeno mogu nalaziti u prostoru te održavati razmak od 1 m u redu pred vitrinama i klupama.- Autotržnica od 15. ožujka potpuno je obustavila rad. Zakup se neće naplaćivati, produžit će se trajanje već uplaćenog zakupa za razdoblje kada bude uspostavljen uobičajen režim poslovanja.- Uprava Tržnice nastoji osigurati što duži rad svih prodajnih mjesta gdje se prodaje hrana.