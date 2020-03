Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije

danas je održao redovitu sjednicu, a potom i konferenciju za novinare na kojoj je javnost obaviještena o događanjima u zadnja 24 sata te je dobilao aktivnostima na suzbijanju širenja zaraze koronavirusom na području županije.Najvažnija vijest je ta da na području Osječko-baranjske županijeod koronavirusa. U utorak je na analizu u Zagreb upućeno 24 uzorka i svi su, a to znači da je broj oboljelih i dalje isti (sedam osoba od kojih svi pokazuju blažu kliničku sliku bolesti). Na analizu su danas poslana četiri nova uzorka.Županistaknuo je kako je to što nema novooboljelih znak da se građani Osječko-baranjske županijekoje im se upućuju s razine nacionalnog i lokalnog stožera te je najavio kako će Osječko-baranjska županija do kraja tjedna pripremiti paket konkretnih mjera te osigurati sredstva za pomoći gospodarstvu.Voditelj Odjela za kliničku mikrobiologiju KBC Osijekpojasnio je da samoizolacija znači zdravstvenu mjeru koja se odnosi na osobe kojima je izrečena, dakle isključivo na pojedinca, a ne na sve članove njegove obitelji. Naglasio je kako se osoba u samoizolaciji treba striktno pridržavati propisanih mjera, dodavši kako građani trebaju pratiti i dosljedno provoditi propisane procedure. Aktivnosti poput šetnje i dalje su dozvoljene, naravno uz što manje kontakata., ravnatelj županijskog Zavoda za javno zdravstvo, najavio je kako od danas (srijeda) uvodeza osobe koje sumnjaju u zarazu koronavirusom. Riječ je o brojevima ispostava Zavoda u Našicama, Donjem Miholjcu, Đakovu i Belom Manastiru. Svatko tko sumnja u infekciju korona virusom prvo mora nazvati telefonom, a ne osobno dolaziti kod liječnika ili u trijažne ambulante jer će preko telefona dobiti sve upute za daljnja postupanja, istaknuo je Pandžić.Pandžić očekuje kako bi od ponedjeljka moglo započeti testiranje na virus i u ZZJZ-u koji bi dnevno mogao obraditi do 100 uzoraka.Iz stožera su još jednom naglasili kako se sve aktivnosti na sprječavanju širenja zaraze nastavljaju, dapače pojačavaju se jer je opasnost i dalje izrazita, a građane su pozvali na