Kriznog stožera Grada Osijeka

Boris Piližota

7 osoba

nemaju simptome

simptom koronavirusa

negativni

Stožer civilne zaštite

ograničenje radnog vremena

do 22 sata

neće raditi

zatvaranje noćnih klubova

nisu najugroženija

kontrole ulaska te ograničenje broja ljudi

uobičajenom radnom vremenu

sto osoba

dezinficiranje ruku

hitne postupke i radnje

rad od kuće

Muzej likovnih umjetnosti

Arheološki muzej

Gradske i sveučilišne knjižnice te Studijska i Austrijska čitaonica

Denis Ćosić

oboljelim i teško pokretnim osobama

031/494-062

Život u gradu nije ni smije stati, ali naša je obveza donositi odluke, preporuke i mjere kako bismo suzbili daljnje širenje virusa te što prije život vratili u normalu

Tekst: Osijek031.com

Foto: Bruno Colić/Foto-arhiv031

Danas je održana sjednica. Na tiskovnoj konferenciji zamjenik gradonačelnikapodsjetio je kako je u osječkom KBC-u hospitaliziranood kojih 6 osoba, a jedna ima blagi. Svi ostali uzorci od jučer i prekjučer su. Trenutačno niti jedna osoba nije s područja grada Osijeka.Zbog zaštite od koronavirusa gradskipreporučio jeugostiteljskih objekata maksimalno, dok od idućeg vikenda noćni klubovi u gradu. Piližota je istaknuo kako sepreporučuje jer se, s obzirom na obustavu nastave u školama i fakultetima, pretpostavlja da mogu okupiti veći broj mladih koji, iakoskupina, mogu biti prijenosnici virusa. Piližota je dodao kako Stožer preporučuje i uvođenjeu trgovačkim centrima, ali smatra da skraćivanje radnog vremena trgovačkih centara ne bi bilo dobro jer bi se povećale gužve te time pridonijelo i mogućnosti širenja zaraze. Kako smo već pisali , zatvoreni dio Glavne tržnice radit će premauz reducirani broj posjetitelja, tako da se istovremeno u prostoru može nalaziti maksimalno, uz obveznoprilikom ulaska te održavanje razmaka od jednog metra u redu pred vitrinama i klupama. Otvoreni dio Glavne tržnice i sve ostale tržnice radit će prema uobičajenom rasporedu, a na svim lokacijama određuju se pojačane mjere održavanja čistoće i dezinfekcije.S ciljem sprječavanja širenja bolesti, osječki Županijski sud nastavlja s radom te provodi sveuz odgovarajuću sigurnosnu kontrolu, dok se rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju na vrijeme od 14 dana. Zaposlenima se omogućavana poslovima na kojima je to moguće, a preporuča se provoditi elektroničku komunikaciju u radu sa strankama i svim sudionicima postupka gdje god je to moguće.Osječkiizvijestio je kako će iz preventivnih razloga muzej do daljnjeg biti zatvoren za posjetitelje, a o novim informacijama javnost će biti obaviještena preko interneta i društvenih mreža. Do daljnjega se zatvara i, kao i ogranci, dok će s korisnicima raditi jedino knjižnica u Europskoj aveniji 24.Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Osijekizjavio je kako će Gradsko društvo u suradnji sa Stožerom civilne zaštite Grada Osijeka pomoćikoje nemaju podršku obitelji ili susjeda. Otvoren je dežurni telefon,, na kojega će se od ponedjeljka do petka od 8 do 14 sati moći javiti stariji sugrađani kojima treba dostaviti lijekove i osnovne namirnice ili platiti račune putem djelatnika i volontera Crvenoga križa. Također, svim korisnicima pučke kuhinje koji su topli obrok preuzimali u samoj zgradi Crvenoga križa dostavit će se obrok na kućnu adresu. Putem obrasca koji će uskoro biti objavljen, Crveni križ želi okupiti osobe koje se žele uključiti u ovu aktivnost. Akcije dobrovoljnog davanja krvi odvijet će se i dalje, ali uz strože mjere sigurnosti, rekao je Ćosić.", poručio je Piližota na kraju pressice.