Uzimajući u obzir novonastale okolnosti u pogledu epidemije, danas su vodeći ljudii odgovarajuća tijela Saveza ponovno zajednički analizirali aktualnu situaciju i donijeli odluku da će sve utakmice u natjecanjima pod ingerencijom HNS-a do 31. ožujka biti odigraneMjera se odnosi na HT Prvu ligu, Hrvatski kup, 2. HNL, 3. HNL, 1. HNLŽ, 2. HNLŽ, 1. HMNL, 2. HMNL te sve lige mladeži pod okriljem HNS-a, kao i na predstojeće Uefine kvalifikacijske utakmice koje se održavaju u Hrvatskoj.U navedenim natjecanjima, utakmicama će do daljnjega moći prisustvovatisa svojim stožerima, uže rukovodstvo i službene osobe klubova i HNS-a, tehničko osoblje te određeni broj predstavnika medija, uz sve uobičajene mjere za organizaciju utakmica.Također, HNS daje preporuku svim županijskim savezima da istu mjeru poduzmu u natjecanjima pod svojom ingerencijom.Kao i do sada, HNS će pozorno pratitis epidemijom koronavirusa SARS-CoV-2 te će prema potrebio čemu će nogometna obitelj i javnost biti pravodobno obaviješteni. Odluka stupa na snagu odmah, a vrijediodnosno završetka reprezentativne pauze. Savez će pravovremeno donijeti odluku oove mjere, uzimajući u obzir razvoj događaja, preporuke javno-zdravstvenih institucija, a imajući u vidu prije svega zdravlje gledatelja, nogometaša i svih drugih aktera u nogometu.