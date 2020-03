Policijska uprava osječko-baranjska

134 prometne nesreće

poginulim osobama

29 prometnih nesreća

104 prometne nesreće

44 osobe

6 osoba

37 osoba

zbog nepropisne vožnje unatrag

nepropisne i neprilagođene brzine

oduzimanja prednosti prolaska

nepropisnog uključivanja u promet

nepropisnog kretanja vozila po kolniku

21 prometnoj nesreći

7 osoba

1 osoba

6 osoba

5 prometnih nesreća

2 osobe

15 prometnih nesreća

21 prometnoj nesreći

33 osobe

2 osobe

11 osoba

Mladi vozači

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

objavila je izvješće o stanju sigurnosti cestovnog prometa u veljači 2020. godine.U veljači ove godine na području PU evidentirane sušto je 34 prometne nesreće manje u odnosu na veljaču 2019. (168)Od toga je jedna prometna nesreća s(u 2019. - 3),s ozlijeđenim osobama (u 2019. - 50) tes materijalnom štetom (u 2019. - 115).U prometnim nesrećama ove godine ukupno su stradale(u 2019. - 71), a osim jedne poginule osobe,je zadobilo teške tjelesne ozljede (u 2019. - 7), dok jezadobilo lake tjelesne ozljede (u 2019. - 61).Najviše prometnih nesreća dogodilo se(22), zatim zbog(21),(21),(17),(14) i drugih uzroka.u kojima je uzrok bila nepropisna i neprilagođena brzina stradalo jeod čega jesmrtno stradala, aje zadobilo lake tjelesne ozljede.Evidentirano jeu kojima suzadobile lake tjelesne ozljede, gdje je uzrok bila neprilagođena brzina, a počinitelji su imali alkohola u krvi.počinitelji su imali alkohola u krvi u kojima su 4 osobe zadobile lake tjelesne ozljede.gdje je uzrok bilo oduzimanje prednosti prolaska stradale su ukupnood čega suzadobile teške tjelesne ozljede, aje zadobilo lake tjelesne ozljede.Prema danima u tjednu najviše prometnih nesreća evidentirano je subotom (26), slijede petak (22) i ponedjeljak (21), dok se najmanje prometnih nesreća događa nedjeljom (11).Prema dobu dana najviše prometnih nesreća evidentirano je u vremenu od 12,00 do 16,00 sati (42), slijede od 08,00-12,00 sati (33) te od 16,00 do 20,00 sati (31), dok ih je najmanje od 00,00 do 04,00 sata (6).su počinitelji 20 prometnih nesreća od čega 4 s ozlijeđenim osobama (lake tjelesne ozljede) i 16 s materijalnom štetom. U jednoj prometnoj nesreći s materijalnom štetom, mladi vozač je imao alkohola u krvi.