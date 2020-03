NK Osijek

Tekst: NK Osijek

Foto: Matej VOlarević/Foto-arhiv031

Kao što je poznato,je u polufinaluiduće srijede, 18. ožujka, gost. Za tu utakmicu naš je Klub već poduzeo određene radnje u smislu organiziranog odlaska brojnihna Kvarner pod sloganom „“. U planu je bilo popuniti autobuse koji bi krenuli za Rijeku kako bi Osječani imaliu tom važnom susretu. Sasvim je izvjesno da bi naši navijači do kraja ispunili gostujuću tribinu na riječkom stadionu, no sada su sve aktivnosti u tom smislu morale biti obustavljene. To je, dakako, uvjetovano prevencijom širenja korona virusa na području Republike Hrvatske i odlukama nadležnih institucija.HNK Rijekaprodaju ulaznicaNaime, HNK Rijeka je na svojoj službenoj web stranici obavijestila javnost da se, s obzirom na preporuku, privremenoza spomenutu utakmicu. Sukladno daljnjem razvoju situacije, odluka o odigravanjaili pak ona o eventualnojbit će donijeta do kraja ovoga tjedna uz suglasnost Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije, odnosno. O svim detaljima vezanim uzza već kupljene ulaznice, javnost će biti pravovremeno obaviještena. Tim su se priopćenjem ovoga utorka oglasili Riječani.Nužna suglasnost županijskog stožeraDakle, Nacionalni stožer civilne zaštite odlučio jena kojima sudjeluje tisuću i više ljudi kako bi se smanjila mogućnost širenja korona virusa. Organizatori okupljanja koja će se ipak održati dužni su osigurati najviše higijenske standarde, kao i punktove s dezinfekcijskim sredstvima. Također, svim sudionicima treba dati jasnu uputu da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje te izbjegavanje bližeg socijalnog kontakta. Ljudi koji imaju respiratorne bolesti i povišenu temperaturu ne trebaju dolaziti na takve manifestacije. Bitno je naglasiti da će organizator takvih, dakle i sportskih događaja, morati dobiti suglasnost od županijskog stožera civilne zaštite i nadležnog zavoda za javno zdravstvo. Dakako da će i NK Osijekpo svim uputama i odlukama nadležnih tijela i institucija, a javnost ćemo i ubuduće o svemu izvijestiti putem naših društvenih mreža.