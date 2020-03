HDZ-a

predsjednika stranke

Akademski kipar i bivši zastupnik HDZ-a

Gradskoj skupštini

Ivan Kujundžić

nezadovoljstvo

nezadovoljstvo

Andrej Plenković

Modernizacija identiteta, u pokušaju da se HDZ nategne čak do centra lijevo, čini nas neprepoznatljivim u našem prirodnom prostoru i staništu.

Veliku koaliciju

plodno tlo

najčešćih razloga za iseljenje

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koja trebaju biti nositelji hrvatskog gospodarstva, guše se u lihvarskim kamatama koje je država svojom nebrigom omogućila bankrskom poretku Hrvatskoj. I što sada imamo? Slavoniju, hrvatsku zlatnu žitnicu, nekada bogatu regiju koja ima potencijal nahraniti pola Europe, danas zapuštenu, crnu i pustu.

Hrvatska poštanska banka

nije političar

ne prima plaću

akademski kipar

Franje Tuđmana

Redom Danice hrvatske

Marka Marulića

suverenu Hrvatsku

[Sponzorirani članak]

Dok se u redovimasve glasnije nagađa tko će zauzeti mjesto, istaknuo se čovjek koji se na unutarstranačkim izborima kandidirao za potpredsjednika kao nezavisni kandidat.u zagrebačkoj, koji je na tom mjestu dao ostavku iz moralnih razloga zbog glasovanja po savjesti o strategiji demografske politike,, istaknuo je svojesmjerom u kojemu je krenuo HDZ. Rezultati europskih izbora, kao i ovi za predsjednika, po brojnim analizama ukazuju nadjela članova i glasača svjetonazorskom politikom HDZ-a, koju vodi“ – izjavio je Kujundžić u svojoj kandidaturi za potpredsjednika.Kujundžić vjeruje da takva politika neminovno vodi u tzv.koja stvaraza politički klijentelizam zbog čega je HDZ izgubio povjerenje građana. Povjerenje građanki i građana u institucije opada, što je, prema nedavnom istraživanju, jedan od. Ruralni razvoj stagnira, a politički vrh okreće glavu. Hrvati se dijele na one koji ostaju i one koji odlaze. Kujundžić, kaže, vjeruje u jedan narod i ne pristaje na podjele.“ – zaključuje Kujundžić ističući kako se mora smjesta ojačati, kojom bi i ne samo spriječiti daljnje iseljavanje, nego i osigurati povratak mladih u njihova ognjista i domove.Zanimljivo je da je Ivan Kujundžić, kandidat koji je na vrijeme prepoznao one vrijednosti kojima se HDZ treba vratiti kako bi nastavio svoj prosperitet u hrvatskom društvu, jedini kandidat za potpredsjednika stranke kojii za svoj politički angažman. On je, kaže, glas naroda ikoji je za zasluge iz područja stvaralaštva u kulturi odlikovan od predsjednikanajvišim odličjem koje se daje za područje u kulturi,s likomSvoju kandidaturu za mjesto potpredsjednika stranke predstavio je kao priliku članovima stranke da odaberuutemeljenu na moralnim i kršćanskim vrijednostima. HDZ mora institucionalizirati proces razvoja hrvatske političke nacije, koju čine svi lojalni hrvatski državljani bez obzira na etničko podrijetlo. Da je to moguće, vjeruje, ali samo uz potporu svih onih koji HDZ-u žele bolje sutra. U svojoj objavi Ivan Kujundžić glasačima poručuje da se HDZ ne može izboriti protiv korupcije, klijentelizma, nepotizma i ostalih društvenih nevolja bez izbornog procesa u kome će sudjelovati svi hrvatski državljani, stoga poziva da vođeni vlastitom savješću i intuicijom, u ovu nedjelju izađu na izbore i odaberu onu Hrvatsku koju su nekada branili.