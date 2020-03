najboljih bacača

Zimsko bacačko prvenstvo Hrvatske

AK “Slavonija-Žito”

zlatnom i brončanom

Benjamin Lovrić

Natjecanje je bilo dobro organizirano. Vremenski su uvjeti bili jako teški za sva bacanja: jaka bura, koja je puhala u prsa atletičara, otežala je bacanje. U dogovoru s trenerom, prvi sam hitac išao malo lakše, takoreći sa 80% snage, no i to je bilo dovoljno da me odmah nakon prve serije postavi na prvo mjesto s rezultatom koji je bio nedostižan ostalim natjecateljima. Sljedeće dvije serije su nažalost bile prijestup, u četvrtoj seriji bacam malo slabiji rezultat, dok u petoj seriji slijedi rezultat koji je osigurao pobjedu. Zadnja serija nažalost prijestup, iako je bio hitac koji bi bio novi osobni rekord.

Borna Molnar

Karlo Kalapati

Karlo Erhardt

Karla Milinković

Proteklog je vikenda (07.-08.03.2020.) ASK-ov stadion (“Park mladeži”) bio tradicionalno okupljališteiz cijele Hrvatske: održano jeimao je deset predstavnika koji se kući vraćaju s dvije osvojene medalje:Najbolji pojedinac bio je senior(kladivo, 7,26kg) koji se u Osijek vratio sa zlatom oko vrata (52,75m).Novopečeni se prvak kratko osvrnuo na nastup: “Odličan je bio i mlađi junior(kladivo, 5kg) koji se kući vraća sa broncom oko vrata (39,71m).Korak do medalje bilo je čak troje osječkih atletičara (istog imena): kadeti(kladivo) i(koplje), kao i juniorka(kladivo).