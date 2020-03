Od četvrtka, 12. do subote, 14. ožujka 2020.

hotela Waldinger

Outlet beauty best buy

veliku rasprodaju kozmetike

Očekuje vas

Obročno plaćanje:

[Sponzorirani članak]

u sklopu, na lokaciji Županijska ul. 8, Osijek,organiziravrhunskih, svjetski poznatih brandova do -80%.: vrhunski parfemi, skin care, body care, proizvodi za njegu i stajling kose, poklon paketi, kozmetički setovi, sve to po super cijenama- super cijene- kozmetika vrhunskih svjetskih brandova- odlična zabava uz kupovinu, make up artisti koji vas mogu našminkati i savjetovatiMogućnosti plaćanja:- gotovinsko plaćanje- jednokratno plaćanje svim karticama- isključivo kartice PBZ banke:- iznos iznad 500,00 kn do 3 rate- iznos iznad 1.500,00 kn do 6 rata