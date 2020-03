Međunarodni dan žena

Tekst: Gimnastičko društvo Osijek - Žito

Foto: Marko Banić/GD Osijek-Žito, privatne fotografije

, koji se diljem svijeta obilježava 8. ožujka svake godine, u fokus stavljai druga dostignuća pripadnica nježnijeg spola. DOBRO World Cup Osijek ovogodišnji Dan žena obilježit će onako kako najbolje zna - isticanjem sportskih postignuća, hrvatske gimnastičke reprezentativke, olimpijke, osvajačice niza domaćih i međunarodnih sportskih odličja te sjajne studentice.Gimnastiku je počela trenirati s, a u više trenutaka uvidjela je kako je gimnastika njen put.Izdanje DOBRO World Cup Osijek 2019. za mladu Splićanku završilo je osvajanjemna parteru, a za ovu, 2020. godinu, Ana Đerek je uzu prvom planu na vizualima kojima se promovira ovogodišnje izdanje osječkog sportskog eventa.Prošlogodišnje osvajanje zlatnog odličja na parteru Svjetskog kupa u Osijeku na hrvatsku gimnastičku reprezentativku ostavilo je iznimnoAnin gimnastički put obilježen je. Uvijek je teško izdvojiti najdraže i najznačajnije medalje, kao i natjecanja koja ostavljaju najjače dojmove, pogotovo kada ih je puno.Iza svih tih ostvarenja stoji, a tipičan dan u životu jedne vrhunske gimnastičarke izgleda prilično drukčije od onog njenih vršnjaka.Natjecanja diljem svijeta donose i, a mnoge gimnastičarke ostavljaju snažan dojam na druge kolegice.Već desetljećima, biti olimpijac, najveća je čast za gotovo sve sportaše. Sudjelovati već na jednim te izboriti nastup na drugim Igrama zasigurno nije bio lak zadatak, čega je Ana itekako svjesna.Najveći rezultati u karijeri, ali ikoji su se ranije dogodili, mladu Splićanku formirali u osobu koja je danas. A kakva je Ana izvan gimnastičke dvorane?