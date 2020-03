domaćim i svjetskim

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Prema brojnimistraživanjima svaki dan treba pročitati baremkako bi se održala i zadržala. Stoga nam nema druge, valjdaživot knjigama i profitirati od blagotvornih učinaka čitanja. U tome nam i ovaj mjesec pomaže, novi naslovi u Knjižnici ali i nezaobilaznaUpravo ćemo s naslovom kojeg možete osvojiti, današnje predstavljanje i započeti. Radi se o romanu "" jednog od najuspješnijih japanskih književnika u novije vrijeme - Hideoa Yokoyame. Naslov donosi klasičan zaplet koji odjednom postaje jedna od najupečatljivijih osvetničkih drama u suvremenoj detektivskoj fikciji koja i najzahtjevnije čitatelje ostavlja zapanjenima. Još jedan kriminalistički roman je i "" iz pera J. D. Robb. Goli u smrti vodi nas u 2058. godinu kada tehnologija vlada svijetom. New Yorkom hara okrutni ubojica žena kojem je za petama Eve Dallas, iskusna policijska poručnica mračne prošlosti… Nastavljamo u istom žanru uz naslov "" danske spisateljice Sare Blaedel koja nam donosi još jedan vrhunski roman. Istodobno knjiga bogata velikom paletom raznih karaktera te izvrsni proceduralni krimić koji se ne ispušta do samoga kraja. Child je pisac kojeg nikada ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. To je pokazao i u novom napetom romanu "" u kojem se obiteljske tajne vraćaju kako bi progonile Jacka Reachera, poznatog nam junaka Leeovih romana. "" autora Stuart Turton mračno je komičan krimić u stilu Agathe Christie, apsolutno nepredvidljiv i s lepezom neobičnih likova. Kako drukčije i može biti kada mlada Evelyn umire toliko puta." je roman koji duboko i nemilosrdno uranja u djetinjstvo pokazujući koliko događaji iz tog razdoblja mogu utjecati na ostatak života. Riječ je o majstorski napisanoj i šokantnoj kronici odrastanja kojom je Lize Spit postigla golem uspjeh u Belgiji, ali i izvan nje. Roman "" donosi deseti slučaj istražiteljskog dvojca kojeg čine detektivka Jane Rizzoli i forenzička patologinja Maura Isles. Tess Gerritsen ispričat će nevjerojatno uzbudljivu i originalnu priču kojom se nastavljaju opasne avanture ovog istražiteljskog para… Mračan i dramatičan triler, dijelom krimić, dijelom obiteljska drama, apsolutno uzbudljiv. Upravo je takav roman "" autorice Ruth Ware. Dubok i dirljiv roman Emily Giffin donosi nam nemoguću dilemu koja će nas natjerati da razmislimo o ljubavi i odanosti. "" govori o troje vrlo različitih ljudi morat će birati između svojih obitelji i svojih najdubljih uvjerenja. Za kraj ove grupe kriminalističkih i psiholoških romana ostavili smo naslov "" autora Cilla i Rolf Börjlind. U Arildu je ubijena trogodišnja Emelie, posvojena iz Gane. Javnost je zaprepaštena i uzbunjena. Nedugo nakon toga u Värmdöu je na isti način ubijen sedmogodišnji Aram, čija je majka podrijetlom iz Irana… Ovaj iznimno napet roman ima kompliciranu, dobro smišljenu radnju, prepoznatljive nam likove i nevjerojatno uvjerljiv završetak.Britanski pisac Joe Abercrombie oduševio je svojom trilogijom "" kao osvježenjem u tada stagnirajućem žanru fantastike. "" njegov je samostalni roman, ali radnje smještene u svijet "". Izvanredne scene borbi, uvjerljivi i zanimljivi likovi i ironična, eksplozivna priča pokazuju da je Abercrombie na vrhuncu pisanja. Jednako je zanimljiv i povijesni roman "" iz pera slavnog Giles Kristiana. Postoji mnogo modernih verzija priče o kralju Arthuru, no ova stoji daleko iznad svih ostalih, u društvu najboljih povijesnih romana na svijetu. Napisan u obliku serije pisama i bilješki upućenih neimenovanom čitatelju kojega pripovjedač izvještava o svome životu u Genovi, gdje se trajno nastanio u želji da ovdje, u ovome srednjovjekovnom labirintu, ostvari svoj vječni san o zavidno bogatom i bezbrižnom mediteranskom životu među pravim, autentičnim ljudima, roman "" nizozemskog autora Ilje Leonarda Pfeijffera na duhovit i domišljat način istražuje, pripovijeda i raščlanjuje fantaziju o boljem životu negdje drugdje. Predzadnji roman današnjeg predstavljanja "" prekrasan je roman o ljubavi, hrabrosti, povjerenju i povratku prirodi. Sylvia je naoko postigla sve, ali ne nalazi sreću ni u užurbanome životu ni u prividno savršenom braku. Kad naslijedi Otok kamelija u Bretanji, napušta München… I za kraj, u nadi da je ste pronašli barem jedan naslov za sebe, ostavili smo humoristični roman "" Liane Moriarty. Zašto ne prepoznaje samu sebe i, još gore, zašto joj se nova Alice ni najmanje ne sviđa? Može li sve vratiti na staro? Alice se mora prisjetiti svega što je zaboravila, ponovno izgraditi sliku cijelog desetljeća i saznati može li baš sve biti kao prije. Uživajte!poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala. Nagradnu igru možete pronaći na našoj Facebook stranici ili jednostavno ostavite komentar ispod - "