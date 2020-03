građanskih brakova

Broju Hrvatskoj prvi je put u povijesti u prošloj godini bio veći nego broj, iako sena zadnjem popisu stanovništva izjasnilo katolicima, piše Jutarnji list Naime, prema najnovijim podacima iz statističkog prikazaukupan broj sklopljenih brakova u Hrvatskoj lani je iznosio, što pokazuje daljnji, jer su u istom razdoblju 2018. godine sklopljena, odnosno. Od ukupno sklopljenih brakova 2019., građanskih brakova bilo je, a vjerskih, odnosno građanskih brakova bilo jenego vjerskih.Sve do prije desetak godina vjerski su brakovi činili oko, a u pretprošloj godini bilo ih je, no lani je došlo do preokreta.U pet županija i u Gradu Zagrebu broj građanskih brakova veći je nego broj crkvenih brakova, a najveća razlika u korist građanskih naspram vjerskih brakova vidljiva je u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji. Nešto je manja razlika ute uKada je riječ o razvodima, za 2019. podaci još, ali prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2018. razvelo se, a u posljednjih više od deset godina stopa razvoda na 1000 sklopljenih brakova porasla je za 50-ak posto, odnosno gotovo svaki treći brak u Hrvatskoj je razvrgnut.Stručnjaci očekuju da će se taj trend smanjenja vjerskih brakovai dalje i doći će do brojki koje se mogu vidjeti i u drugim zapadnoeuropskim zemljama. Očekuje se da će i broj brakova koji se raskidaju i broj izvanbračnih zajednica također biti u porastu, jer u društvu postoji osjećaj općeu ekonomskom i financijskom pogledu, vezano uz zaposlenje i životne perspektive, pa samim time postoji nepovjerenje u instituciju braka.Trend smanjenja broja crkvenih brakova sve je veći i zato što je razvrgnuće crkvenog braka, iako je crkva administrativno olakšala taj postupak, ali je ponovno sklapanje crkvenog braka gotovo pa nemoguće, osim u iznimnim situacijama. Jasno je da je sklapanje civilnog braka u tom pogledu puno jednostavnije i omogućava lakše prebrođivanje kasnijeg eventualnog kriznog razdoblja.