Portanovu

zanimljivih artikala

modne novitete

unikatnom sitnicom

SUVENIR SHOP AMI

bračkog kamena, unikatni nakit, slike i rukotvorine

novi stanar

CHIX threading bar

uklanjanju dlačica koncem

subotu, 7. ožujka 2020.

besplatno

subotu 7. ožujka 2020.

dječja plesna igraonica i kreativna radionica

plesna skupina Midal

Danu žena

nedjelju, 8. ožujka 2020.

lijepom gestom

simboličnim poklonom

[Sponzorirani članak]

Proljeće polako dolazi u, a nove kolekcije i veseli izlozi punipočinju vladati Portanovom. Posjetite Portanovu ovaj vikend, provjerite proljetnei budite među prvima koji će u svoj ormar pustiti dašak proljeća!Ako ste u potrazi zaza vas, vaš dom ili unikatni poklon za vama dragu osobu svakako posjetite novog stanara Portanove. Na njihovom kiosku na 1. katu očekuju vas jedinstveni proizvodi odA još jedanvrlo uskoro stiže u Portanovu, a to je– prvi threading bar u Hrvatskoj. Na žalost, za threading nema hrvatske inačice. Ono što bi se eventualno moglo reći bilo bi končanje, a zapravo se radi o. To je drevna metoda čupanja dlačica s područja Indije i Srednjeg Istoka koja u posljednje vrijeme dominira na tržištu ljepote u razvijenim zemljama, a od uskoro bit će dostupna i u Osijeku – u Portanovi. Ovu, CHIX će posjetiteljima Portanove potpunonuditi uslugu threadinga obrva i bojanje obrva kao krasan uvod za skoro otvaranje ovog beauty bara.A također u, od 16 do 18 sati u Portanovi vas očekuje ikoju organizira, a sve ususretI da… ne zaboravite u, a povodom Dana žena nekomili baremrazveseliti svoju suprugu, djevojku, majku, sestru…Vidimo se u Portanovi!