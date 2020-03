Osječko-baranjske županije

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Mjere potpora su:

utroška planiranih sredstava

do 1. prosinca 2020.

od 50% do 100%

70.000,00 kuna

3.745.000,00 kuna

Radi stvaranja pretpostavki za razvoj poljoprivrede i unaprjeđenje ruralnog prostora, poticanje konkurentnosti poljoprivrede i postizanje održivog razvoja ruralnog prostora, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske, Skupštinadonijela jena području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine, te Odluku o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije kao provedben dokument kojom su uređeni uvjeti, način i postupak odobravanja potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine.- Potpora mladim poljoprivrednicima,- Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode,- Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,- Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda,- Potpora za unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu,- Potpora za uzgoj i držanje te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu,- Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka,- Potpora za dobrobit životinja,- Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi,- Potpora poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda,- Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje,- Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranje robne marke poljoprivrednih proizvoda,- Potpore za očuvanje tradicije i kulturne baštine i- Potpora za uređenje ruralnog prostora.Javni pozivi za dodjelu navedenih potpora objavljeni su 2. ožujka 2020. godine na web stranici Osječko-baranjske županije i otvoreni su do, a najkasnijegodine, donosno za mjeru Potpora za očuvanje tradicije i kulturne baštine najkasnije do 15. prosinca 2020. godine. Na web stranici uz svaki tekst javnog poziva nalazi se obrazac zahtjeva, kao i svi drugi potrebni obrasci.Intenzitet potpora je različit i kreće se, visina potpora je doi ovise o vrsti potpore, kategoriji podnositelja zahtjeva (mladi poljoprivrednici imaju do 50% veće iznose potpora), broju grla i visini ulaganja prihvatljivih troškova. Intenzitet potpora za uređenje ruralnog prostora u kojem su korisnici jedinice lokalne samouprave iznosi do 50% prihvatljivih troškovaU Proračunu Županije za 2020. godinu za dodjelu navedenih potpora planirano je ukupno