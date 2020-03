Grad Osijek

na svojim je službenim stranicama objavio javni poziv za dostavu ponuda za izraduPodsjetimo,je usvajanjemna području Grada Osijeka za 2020. na sjednici održanoj 29. studenog 2019. usvojilo i prijedlogs planiranim pripadajućim iznosom za njegovu realizaciju.Strategija osječkog sporta 2020. -2030. je dokument kojim se određuju, aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva te određuju rokovi, nositelji i mjere kontrole njegove provedbe. Strategija obuhvaća sva zakonom propisana područja za koja se osiguravaju sredstva iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave:1. poticanje i promicanje sporta,2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,4. sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,8. planiranje, gradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba,9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.Od Ponuditelja se traži da pružitrenutačnog stanja, prikupi i analizira trenutne pokazatelje te precizno i utemeljeno odredi aktualno stanje sporta u Osijeku. Također, Ponuditelj mora jasno i precizno odrediti buduće stanje koje se može postići u zadanom vremenu i uz angažiranje raspoloživih resursa do 2030. godine te izraditi strateški program razvoja koji će sadržavati: potrebne mjere, aktivnosti i načine djelovanja, rokove, provedbe, praćenja i kontrolu provođenje strateških ciljeva uz primjenu objektivnih indikatora, te vrednovanje postignuća u pojedinim vremenskim razdobljima.Postupak izrade Strategije Ponuditelj treba provesti u suradnji sa zainteresiranom javnošću i uz sudjelovanje ključnih dionika, posebnoi ostalih relevantnih dionika sustava sporta na području grada Osijeka, te u stručni tim uključiti i stručne osobe naručitelja - Grada, koje će aktivno i punopravno sudjelovati u izradi Strategije.Procijenjena vrijednost nabave jebez PDV-a, rok za izradu Strategije je 1. rujna 2020., potom slijedi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću (30 dana), a dovršetak Strategije planiran je najkasnije za 31. listopada 2020.Ponude se dostavljaju poštom na adresu Grad Osijek, Kuhačeva 9, 31000 Osijek, Upravni odjel za financije i nabavu, uz naznaku „Ponuda, ne otvaraj“ ili e-mailom na adresu. Ponude se zaprimaju do 13. ožujka 2020 do 9 sati.Više informacija i sve potrebne obrasce možete pronaći na stranicama Grada