od 28. veljače do 1. ožujka

Policijske uprave osječko- baranjske

28 sudionika

267 prekršaja

130 prekršaja

17

23

10

1

7

1

78 ostalih prekršaja

16 prekršaja

11 prekršaja

2 prekršaja

1 prekršaj

1 prekršaj

prije stjecanja prava

0.000 kuna

nije se zaustavio

0,67 grama

32.000 tisuće kuna

1,95 grama

40 000 kuna

U razdoblju, na područjuu prometu je zaustavljeno(26 vozača osobnih automobila, 1 vozač bicikla i 1 vozač mopeda) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Osim alkohola, evidentirano je jošprekoračenja brzine kretanja,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanje pod zabranom,upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom,odbijanje ispitivanja na prisutnost droga u organizmu vozača iOd 29. veljače do 01. ožujka, od 20 do 8 sati, provedene su pojačane mjere i mobilnim timom gdje je utvrđeno ukupnovožnja pod utjecajem alkohola,upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje,prekoračenja brzine kretanja vozila,nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom i 1 ostali prekršaji.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 29. veljače, oko 20,20 sati, na županijskoj cesti broj 4059 između Gorice Valpovačke i Valpova. Vozač 26-godišnji hrvatski državljanin iz Bocanjevaca upravljao je osobnim automobilomna upravljanje. Vozaču je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,95 grama po kilogramu.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 4, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseca kada stekne uvjete na upravljanje i 12 negativnih prekršajnih bodova.U subotu, 29. veljače, oko 16 sati, u Đakovu u nadzoru prometa zaustavljen je 28-godišnji hrvatski državljanin iz Đakova. Vozač je upravljao osobnim automobilom ina znak policijskog službenika. Vozaču je naknadno utvrđena prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu i utvrđeno je da je upravljao automobilom prije stjecanja prava na upravljanje. Sukladno Prekršajnom zakonu smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseca kada stekne pravo na upravljanje i 12 negativnih prekršajnih bodova.U 20,20 sati u Valpovu, u nadzoru prometa zaustavljen je 26-godišnji hrvatski državljanin iz Bocanjevaca. Vozač je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje i utvrđena mu je prisutnost alkohola u krvi odpo kilogramu. Vozač je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu.Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseca kada stekne pravo na upravljanje i 12 negativnih prekršajnih bodova.