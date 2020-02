od 560 do 1000 djela

Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ilustracija

Prosječno se godišnje u Hrvatskoj prijaviprotivKako bi se podigla svijest o tom problemu,razvila je edukacijski program o seksualnom nasilju za učenike srednjih škola da bi se podigla svijest o velikom broju slučajeva nasilja. Do kraja veljače ovaj će se program implementirati u, a zatim se planira uvesti u kurikulum.Riječ je o šest preventivnih radionica u trajanju odnamijenjenih učenicima od prvog do trećeg razreda srednje škole. Učenici u prvom razredu učit će o seksualnom nasilju i seksualnom nasilju u obitelji, u drugom o elektroničkom seksualnom nasilju i zaštiti od njega, a u trećem o prepoznavanju i zaštiti od seksualnog nasilja u mladenačkim vezama.U projekt je od početka uključeno, a lani se uključilo još. Završeni su predtestiranja i radionice te je sada u tijeku faza posttestiranja kako bi se mogla napraviti procjena učinka na velikom uzorku.Osnovna ideja progama „“ (SNEP) je da on postane sastavni dio prevencijskih kurikuluma u školama s idejom da se kontinuirano primjenjuje na svim sljedećim generacijama. U ovoj fazi provode ga profesori i profesorice te stručni suradnici i suradnice koji su završili našu edukaciju o provedbi projekta, a u budućnosti je zamišljeno da ga na temelju priručnika i svih dostupnih materijala mogu provoditi svi profesori i profesorice te stručni suradnici i suradnice koji to žele.U projekt su uključene i tri srednje škole iz Osijeka:Učenici i učenice vrlo su zainteresirani za temu te žele razgovarati o njoj i iskazuju želju za sudjelovanjem na još više radionica, a neIz Ženske kuće naglašavaju kako je potrebno educirati djecu, njihove roditelje te osobe koje se bave djecom, ali i promijeniti društvenu stigmu prema žrtvama seksualnog nasilja, što se ogleda u prebacivanju odgovornosti sa žrtve na počinitelja.Projekt se provodi u sklopu Europskog projekta “Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program”.