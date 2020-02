Osječko - baranjskoj županiji

koronavirusa

Klinici za infektologiju

negativni

Stožera Civilne zaštite Osječko-baranjske županije

U ovom trenutku Klinika za infektologiju može zbrinuti 52 bolesnika a kapaciteti se, u slučaju potrebe, mogu proširiti i na druge odjele. Možemo zbrinuti veliki broj bolesnika

Ljiljana Perić

Razloga za pretjeranu zabrinutost nema, za paniku nikako a opreza nikada dosta jer svaka respiratorna infekcija zahtjeva samokontrolu

ne prenosite viruse

Uz bolničke kapacitete za oboljele, za one sa sumnjom u virus može se osigurati karantena u drugim objektima

Goran Ivanović

Tekst i foto: Monika Kralj/Radio Osijek

nema oboljelih od, nabila su tri bolesnika sa sumnjom na virus na koji su bili. No, u slučaju veće potrebe, ima dovoljno kapaciteta-rečeno je na sjedniciTema sjednice bile su mjere u slučaju pojave koronavirusa u županiji.-rekla je predstojnica Klinike doktorica-kaže doktorica Perić. Ako šmrčete, kašljete, kišete, činite to u maramicu ili ostanite kod kuće da, svi se prenose na taj način a u slučaju sumnje u koronavirus, obratite se Epidemiološkoj službi-savjeti su građanima.- rekao je načelnik Stožera civilne zaštite, dožupan. Prema naputku Nacionalnog stožera, iz sigurnosnih razloga, ne otkriva o kojim je objektima riječ no objekte su obišli i pregledali te Ivanović potvrđuje da se samo u Osijeku, u slučaju potrebe, može u preventivnoj karanteni zbrinuti više od 1300 osoba.