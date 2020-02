28. sjednica Županijske skupštine

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Danas je održanana kojoj su vijećnici, između ostalih odluka, prihvatili Izvješće župana o radu u razdobljugodine.Županistaknuo je kako je rad Županije u drugom polugodištu prošle godine obilježiona razvojnim projektima, od pripreme dokumentacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa do izvođenja konkretnih građevinskih radova kao što su projekti energetske obnove. Između ostalih projekata, očekuje se izdavanje građevinske dozvole za izgradnjunakon čega odmah započinje izgradnja.Također, odrađen je velik dio poslova oko prebacivanja prostoravlasništvo Osječko-baranjske županije, nakon čega se kreće u izradu projektne dokumentacije u strateškom projektu revitalizacije tog cijelog područja na gotovo 6 hektara površine.Nastavljen je projektza sve učenike osnovnih škola, kao i pripreme za izgradnju novog Kliničkog bolničkog centra Osijek. Započela je provedba projekta, izvodi se obnova svih domova zdravlja na području županije itd.Anušić je istaknuo kako Osječko-baranjska županija trenutno provodiu vrijednostiu cijeloj županiji. U Gradu Osijeku jedan je već završen, a četiri se još provode. Njihova vrijednost je 40 milijuna kuna, a po pitanju tih projekata sve ide po planu i u rokovima.Najviše prijepora izazvala je tema gradnje Gospodarskog centra kao novog. Naime, Osječko-baranjska županija je projekt Gospodarskog centra započela s Gradom te su spremni za prvu fazu vrijednu 3, izgradnju hala, no na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća donesena je odluka o prenamijeni sredstava i alokacijiu ITU sustavu s te pozicije na drugu.Župan je također upozorio kako postoji problem s početkom izgradnjeza koju je izdana građevinska dozvola, no gradnja će započeti tek kad Grad ispuni svoj dio ugovornih obveza, odnosno izmjesti cjevovod pitke vode što je neophodno za početak gradnje. Dok Grad ne ispuni svoj dio obveza, ne može započeti gradnja iako su sredstva za nju osigurana.U početnom dijelu sjednice gdje vijećnici postavljaju pitanja i prijedloge županu, razgovaralo se o uvođenjuu Osijeku i potencijalne opasnosti te nove tehnologije na zdravlje stanovnika, o županijskim potporama, prometnoj povezanosti, spremnosti općina i gradova na financiranje tretmana komaraca, stanju u kulturi, poboljšanju željezničke infrastrukture, isplativosti Zračne luke Osijek itd. Župan je potvrdio i skorašnji početak izgradnje podvožnjaka uobzirom da građevinska dozvola vrijedi do kolovoza.