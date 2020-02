subotu, 29. veljače, 2020.

razmjena sjemena

by Volim rajčice

Volite rajčice?!

stare sorte rajčica

superukusne sorte

Kada

subotu, 29. veljače, 2020.

Gdje

Tržnica Osijek

[Klik za prikaz lokacije:/klik za uvećanje]

od 9:30 do 13:00 sati [a možda i malo dulje] se organizira besplatnase za sjeme rajčicese i akoi saznajte kako do sjemena![prijavite se i ako niste iz Osijeka i ako nećete moći doći - dobit ćetena mail kako do sjemena]Želite jesti one dobre, dok su još imale okusa, iliza koje niste ni imali pojma da postoje?! Onda se prijavite za sjeme starih i egzotičnih sorti rajčice [iz cijelog svijeta].: Uod 9:30 do 13:00 sati [a možda i malo dulje], glavna osječka tržnica na Gajevom trgu - na EKO trgu [iza klupa sa cvijećem]