Na područjuu proteklihpolicijski službenici su u prometu zaustavili(44 vozača osobnog automobila i 4 vozača bicikla) koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 22. veljače u 23,40 sati u, kada su policijski službenici u nadzoru prometa zaustavili 36-godišnjeg hrvatskog državljanina iz Gajića, koji je upravljaote mu je utvrđena nedozvoljena prisutnost alkohola u krvi odU navedenom periodu osim alkohola evidentirano je jošod čegaprekoračenja brzine kretanja,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje,upravljanje pod zabranom,upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom,odbijanje alkotestiranja iU petak 21. veljače u 22,50 sati u Belišću, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobila 21-godišnji hrvatski državljanin iz Vukojevice. Vozač je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje te je do sadaza isti prekršaj. Vozač je uhićen, a Općinski sud mu je produžio zadržavanje na 9 dana.U subotu 22. veljače u 21,25 sati u Osijeku, u Ulici cara Hadrijana, dogodila ses materijalnom štetom. Vozačici osobnog automobila 34-godišnjoj hrvatskoj državljanki iz Gajića, utvrđena je nedozvoljena prisutnost alkohola u krvi od. Vozačica je uhićena sukladno Prekršajnom zakonu.Jučer, 23. veljače u 1,10 sati u Markovcu Našičkom, u nadzoru prometa zaustavljen je 46-godišnji hrvatski državljanin iz Vukojevaca, koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije te mu je utvrđena nedozvoljena prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je do sada dva puta pravomoćno presuđen za isti prekršaji te je uhićen, a Općinski sud mu je produžio zadržavanje na 13 dana.U jutarnjim satima, 23. veljače u Podravskoj Moslavini, u nadzoru prometa zaustavljen je teretni automobil s kojim je upravljao 17-godišnji hrvatski državljanin iz Čađavice, prije stjecanja prava na upravljanje. Vozač sete mu je sukladno Prekršajnom zakonu, određeno smještanje u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U vremenu od 22. na 23. veljače, u provođenu pojačanih mjera mobilni tim PU osječko-baranjske je utvrdio ukupnood čega je 18 prekršaja alkohola, 2 prekršaja upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 1 prekršaj nepropisna brzina, 2 prekršaja nepropisna pretjecanja, 2 prekršaja isteka važenja prometne dozvole, 1 prekršaj sigurnosni pojas i 1 ostali prekršaj.Policija će iporadi utvrđivanje prekršaja koji su u uzročno-posljedičnoj vezi nastanka prometnih nesreća, a posebno poradi utvrđivanja prisutnosti alkohola u krvi i droga u organizmu vozača, prekoračenja brzine kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom.