Erasmus+

The Future Begins Today

OŠ Popovac

Manresi

Italije i Poljske

Budimpešte

Frankfurta

Barcelone

prezentacije o radionicama

Leonora Vereš, Vanessa Babić, Tea Antunović i Ivano Rohtek

tradicionalne plesove

povijesnim znamenitostima

Basilica de Santa Maria de la Aurora

himnom škole

najatraktivnije dijelove grada

budućim zanimanjima

Leonora Vereš i Vanessa Babić

Sanja Vuksanović-Čančar

Get to know yourself"

intervju za posao

Dreams Come True

Tekst i foto: Lidija Štimac

U sklopuprojekta „“ učiteljice i učenicisudjelovali su u trećoj zajedničkoj mobilnosti u španjolskom gradiću. Osim nas, sudjelovali su i učitelji i učenici iz. Putovali smo zrakoplovom iz, preko, do, gdje su nas dočekali naši domaćini iz Manrese. Zajedno s partnerima iz Italije i Poljske, autobusom smo doputovali do Manrese, gdje su se naši učenici smjestili u zamjenske obitelji.Prvi dan u Manresi započeo je dolaskom u školu domaćina gdje su nam pripremili priredbu dobrodošlice. Nakon priredbe, svi partneri su prikazalio međuljudskim odnosima, koje smo održali u našim školama. U tome su sudjelovali naši učenici:. Prije obilaska škole učili smosvih partnera. U poslijepodnevnim satima bili smo u obilasku Manrese te se upoznali sovog prekrasnog grada. Najviše nas se dojmila, koja datira iz vremena gotike s primjesama rimske kulture.Drugi dan našim Erasmusovcima također je započeo vrlo aktivno. Nakon doručka uslijedila je kratka poduka iz engleskog jezika. Posjetili smo AMPANS, školu za djecu s posebnim potrebama. Dočekao nas je zbor s, a s radom škole smo se upoznali kroz prezentaciju. Obišli smo cijeli kompleks te sudjelovali u radionicama u kojima su imali priliku iskusiti kako se igraju djeca s tjelesnim oštećenjima. Učenici su nakon posjeta imali slobodno poslijepodne s domaćinima.Treći dan našeg boravka u Španjolskoj proveli smo u obilasku Barcelone. Autobusom smo razgledavali. U šetnji centrom grada, imali smo priliku vidjeti Baziliku Svete obitelji, spomenik Kolumbu i mnoge druge znamenitosti. Nakon obilaska grada, okrijepili smo se u McDonaldsu. Posjet stadionu Camp Nou posebno je oduševio učenike! Detaljni opisi vodiča djelomično su nas uveli u svijet nogometa. Vidjeli smo stadion, sjedili smo na mjestu komentatora I koristili se interaktivnom pločom o povijesti nogometa. Umorni ali obogaćeni novim iskustvima, učenici su se vratili u obitelji domaćina, u poslijepodnevnim satima.Jutro četvrtog dana nam je započelo radno. Na satu engleskog jezika razgovarali smo o. Kroz prezentacije smo prikazali posjete različitim radnim mjestima te intervjue sa srednjoškolcima koji su već odabrali svoja buduća zanimanja. Prezentacije o posjetima održale su, a učiteljicapobliže je objasnila naš školski sustav. Na radionici "(Upoznaj bolje sebe) zadatak nam je bio oslikati drvene lutkice prema zanimanju kojim se želimo baviti. Nakon ručka u školskoj kantini, imali smo dovoljno slobodnog vremena za druženje.U petak, nakon kratke poduke francuskog jezika okupili smo se kako bi naučili nešto o kreiranju Europassa. Bivši učenici su nam primjerom pokazali kako se treba pripremiti za. Nakon nekoliko smjernica i sami smo se okušali u razgovoru za posao. Okrijepili smo se u školskoj kantini. Posljednja aktivnost projekta bilo je snimanje zadnje scene filma “”. Druženje s prijateljima iz Italije, Poljske i Španjolske zaokružili smo oproštajnom večerom u školi.Naši su učenici sretno doputovali iz Španjolske. Iako prilično umorni, bogatiji smo za jedno predivno iskustvo, stekli smo nove prijatelje i naučili puno. Veselimo se novom putovanju!