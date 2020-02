Sara Aščić i Nikolina Užnik

Livančićem i Kamasijem

Otvorenom prvenstvu Zagreba

Na probnim skokovima osjećala sam se odlično i izgledalo je obećavajuće. Malo sam nesigurno ušla u natjecanje te imala problema na 1,65m, ali sam se uspjela pribrati i dobro odraditi ostatak natjecanja. Trener se čak našalio da ubuduće trebamo skakati samo velike visine

Dobro raspoloženje

Plan je za danas bio 1,75m, što se i ostvarilo, no mislim da je moglo i bolje da se nisam istrošila na manjim visinama. Nadam se još boljem rezultatu na višeboju ovog vikenda, ali i na mitingu u Osijeku u sklopu Memorijala Josipa Gašparca, kada ću skakati pred domaćom publikom, što mi je uvijek dodatan vjetar u leđa

brončanu medalju

Hrvoje Livančić

Natjecanje je super krenulo: mekša motka, super skokovi. Kada sam trebala prijeći na tvrđu motku, javio se strah i nisam uspjela skočiti više, dok s mekšom motkom nisam imala visinu.

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

U srijedu se skakački dvojac, u sastavu:, predvođen trenerima, zaputio u Zagreb nau dvorani za seniore/ke. Učinak je, ako stavimo u omjer broj naših predstavnica s brojem medalja, bio 100%-tan: jedno srebro i jedna bronca.Sara Aščić u skoku u vis osvaja srebrnu medalju (1,75m), s istim rezultatom kao pobjednica, no nešto većim brojem pokušaja.Trener Ferenc Kamasi je zadovoljan, a što nam kaže Sara?”, rekla je sa smješkom.iskoristili smo da saznamo je li današnji cilj ostvaren te kakvi su planovi do kraja veljače, što Vam i prenosimo:.”U skoku s motkom nastupila je Nikolina Užnik, a u Osijek donosi(3,30m).Na putu do bronce pratio ju je trener, a kakvi su njeni dojmovi s natjecanja, saznali smo iz prve ruke:” A ipak, bronca je tu!