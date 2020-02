15.445 novih trgovačkih društava

U Hrvatskoj je u prošloj godini otvoreno, 1.178 više nego u 2018. godini. S druge strane,je ili iz sudskih registara izbrisano, 623 više nego godinu ranije, piše portal gradonačelnik.hr Pokazuju to podaci iz sudskog registrakoji potvrđuju nastavaku Hrvatskoj u kojoj je u posljednje dvije godine otvoreno preko 43.000 novih tvrtki (13.493 u 2017., 14.267 u 2018. i 15.445 u 2019. godini), a zatvoreno ih je nešto preko 33.000 (12.335 u 2017., 10.191 u 2018. i 10.814 u 2019. godini).Iako se još uvijek suočavaju s nizom, domaći poduzetnici ipak priznaju da se osjeća. Nameti se smanjuju, a do rasterećenja dolazi i u poreznoj politici. Takva reakcija velikog broja poduzetnika, koji u raznim anketama iskazuju optimizam u ovoj godini, od rasta prihoda do novog zapošljavanja i novih investicija, potiče sve više ljudi da se i sami okušaju u svijetu poduzetništva.Dodatno, uz sve veći broj poticaja krozkoji se za samozapošljavanje i otvaranje tvrtki ili obrta dobivaju od države. Lani su ti poticaji opet imali novi rekord. Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, prošle godine jepokrenulo vlastiti posao, isplaćeno im jekuna poticaja, što je gotovo četiri puta više nego 2017. godine. Oni koji pokreću ozbiljnije poslovanje, osim od države, na rasterećenja nailaze i od gradskih vlasti, kroz oslobađanja raznih davanja, koja su u nekim gradovima i ukinuta, ili pak kroz izravne i neizravne poticaje.Brojke kažu da pet od devet trgovačkih sudova bilježi, odnosno rast broja otvorenih poduzeća, dok se apsolutno najveći boom poduzetništva događa u Bjelovaru. Nakon, najveći rast broja otvorenih tvrtki bilježe Trgovački sud uKonkretno, na području Trgovačkog suda Osijek je u 2019. otvoreno, što je porast od 30% u usporedbi s 2018. kada ih je otvoreno 1123. Ukupno je u Osijeku s okolnim mjestima () otvoreno više od 500 novih tvrtki, a velika gospodarska aktivnost zabilježena je i na području Osječko-baranjske županije, uRezultati za područje Slavonije sigurno bi bili još bolji da je analiza uključila obrte čiji je broj također narastao proteklih nekoliko godina, posebice u IT sektoru koji je već godinama jedna od najbrže rastućih grana gospodarstva u Osijeku i Slavoniji.