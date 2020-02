Postani i TI, djevojka IT

Tekst i foto: Željka Bačić/Radio Osijek

Na okruglom stolu "" na osječkomistaknuta je nedovoljna angažiranost ženske populacije u digitalnoj ekonomiji.Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva organizirao je na osječkom Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija okrugli stol o temi "Postani i TI, djevojka IT".Cilj je skrenuti pozornost namlađe ženske populacije u digitalnoj ekonomiji. U Europi ježena u tom poslu, a u Hrvatskoj tek 13- rekao je državni tajnik ovog Uredadodajući kako su ovakvi skupovi mjesta na kojima se želidjevojke koje su na pragu odabira svog zanimanja da mogu saznati sve što pružajuNa skupu su govorile žene koje rade i koje su iznimnou ICT sektoru i svojim su iskustvom podsjećale da to nije posao samo za muškarce. Prema riječima, arhitektice aplikativnih rješenja, kada je ulazila u taj posao zaista su tu najviše radili muškarci, ali danas se slika mijenja iako ne brzinom kakvom bismo željeli.Dekan FERIT-atakođer je istaknuo kako situacijani na ovom fakultetu, htjeli bi imati više od trenutačnih 15 do 20 posto žena u IT području. Do sada su poduzeli brojne aktivnosti, motivacijska predavanja s maturanticama kako bi se istaknulo da ovo područje djelovanja nije rezervirano samo za muškarce. ""- zaključio je Žagar.