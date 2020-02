Zagrebačkog velesajma

Dvoransko prvenstvo Hrvatske za mlađe juniore i mlađe juniorke

3 medalje

Karlo Salaj

Petra Mauk, Nikolina Ćosić, Iva Akmadžić i Melani Bosić

Franko Salaj, Jarno Mlinaček, Joško Buzina i Mislav Škrtić

Petra Šešum

Mia Wild

Lorena Faktor

Tekst i foto: AK Slavonija-Žito

U subotu se u dvoraniodržalo napeto. Na natjecanje su otputovali i naši atletičari te u Osijek donijeli: dva srebra i broncu.Najuspješniji pojedinac bio je motkaškoji je novim osobnim rekordom (4,10m) skočio do naslova viceprvaka države. Valja naglasiti da je Karlo imao isti rezultati kao i “zlatni” natjecatelj, no veći broj rušenja donio mu je srebrnu medalju.Štafetna utrka 4x400m kod mlađih je juniorki polučila odličan uspjeh: u konkurenciji od 12 štafeta, borbena je četvorka, u sastavu, dotrčala do srebrne medalje (4:06,66).Uspješan su štafetni niz nastavili i mlađi juniori. Štafetu 4x400m trčali su, a rezultat 3:37,96 bio je dovoljan za brončanu medalju.Korak do postolja bile su naše djevojke(skok s motkom) i(60m prepone), dok je, iako odlična treća u kvalifikacijama (60m prepone), ipak u finalu okončala kao petoplasirana.