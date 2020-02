I. Gimnazija

Opća gimnazija u Osijeku iznimno je kvalitetna škola s kvalitetnim profesorima i profesoricama koji uvijek daju puno više od onog osnovnog sadržaja koji je zadan. Gosti su došli u pravu školu i u pravi grad jer u njemu žive 22 ustavom zaštićene nacionalne manjine koje sukreiraju naš grad, daju mu sadržaj na višoj razini, a upravo time možemo zaokružiti temu ovog Erasmus projekta, jačanje jednakosti, uvažavanje različitosti i učenje o multikulturalnoj Europi

Osječkaovaj je tjedan domaćin školama koje sudjeluju u projektu- "".U sklopu projekta u Osijek je došaoiz pet zemalja Europske unije -koji će do 21. veljače sudjelovati u brojnim aktivnostima vezanima uz temu solidarnosti.Kako je istaknula voditeljica projekta, ovo je drugi susret Erasmus+ projekta. Prethodni je susret održan u Grčkoj, a domaćin drugog susreta i nositelj projekta upravo je osječka škola.Tijekom cijelog tjedna učenici će kroz različite aktivnosti obraditi temu solidarnosti, a već jutros izradili su. Za srijedu je planirana volonterska akcija uza što su učenici pripremili plesne točke i pjesme.održat će radionicu o solidarnosti i volontiranju, a učenici će se kroz različite dramske tehnike pozabaviti ovom temom. Goste će se također upoznati s našim gradom i županijom, sutra idu u Zagreb na jednodnevni izlet, a u četvrtak će posjetiti Vukovar.I. Gimnazija Erasmus projekte provodi već, a ukupna im je vrijednost preko. Kroz ovih sedam godina 200 učenika i nastavnika škole putovalo je u više od 20 europskih zemalja što su brojke kojima se malo škola u Hrvatskoj može pohvaliti.Na ovaj je projekt jako ponosna i zamjenica gradonačelnika Osijekakoja je maturirala upravo u 1. Gimnaziji. "", izjavila je Gamoš na otvaranju skupa.Inače, ovaj će projekt ukupno trajati dvije školske godine, no on je samo jedan u nizu Erasmus i drugih projekata po kojima je I. Gimnazija prepoznatljiva u cijeloj Hrvatskoj, a u ovu školsku godinu ušli su čak s četiri projekta vezana uz teme održivog razvoja, demokracije, volontiranja, novih pristupa u nastavi, multikulturalnosti, inkluzije.