Teaching and Learning STEM: A Practical Guide

Baby Steps to STEM : Infant and Toddler Science, Technology, Engineering, and Math Activities

Teaching STEM in the Early Years: Activities for Integrating Science, Technology, Engineering, and Mathematics

50 Stem Labs - Science Experiments for Kids

Awesome Science Experiments for Kids: 100+ Fun STEAM Projects and Why They Work

Making and Tinkering With STEM: Solving Design Challenges With Young Children

STEM & STEAM Next-Gen Program

Everyday Superheroes : Women in STEM Careers

kreativne i komunikacijske vještine

kritičko mišljenje

znanost

Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek

Tekst i foto: Ivana Turk, mag. informatologije

je akronim satkan od početnih slova četiriju područja – sPonekad se, sve češće, pojavljuje i inačica STEAM, pri čemu slovo a predstavlja(eng. art). S obzirom da je vezan uz, u Hrvatskojosim ovog doslovnog, a čestone znaju kako bi implementirali ova područja u odgoj i obrazovanje djece, ali i odraslih. Stoga na policamamožete pronaćina engleskom jeziku koji mogu pomoći ustjecanju brojnih vještina. Isto tako, ako vas zanima više o ovoj temi, možete posuditi naslove na hrvatskom jeziku kojeveć posjeduje.autora Richarda M. Feldera i Rebbece Brent donosi izvrsne primjere iz prve ruke poznatih i iskusnih STEM predavača na američkim sveučilištima. Autori, koji su oboje su znanstvenici s preko 25 godina iskustva, donose nov pogled na obrazovanje. Ova knjiga nudi praktične strategije usmjerene na istraživanje te oblikovanje STEM predavanja i nastavnih predmeta na srednjoškolskoj te visokoškolskoj razini. S obzirom na dugogodišnje iskustvo, autori se puno oslanjaju na vlastite primjere i događaje iz stvarnoga života. Stoga knjiga daje vrlo dobre primjere i detaljno razrađuje brojne metode implementacije strategija u nastavne jedinice i kolegije s namjerom da se kod učenika i studenata razviju iskustvene vještine rješavanja problema, komunikacijske vještine, kreativno i kritičko razmišljanje, visokokvalitetan timski rad i samo-usmjereno učenje.Urođeno znatiželjni, dojenčad i mala djeca vole istraživati, detektirati i otkrivati, što prve godine njihova života čini idealnim vremenom započeti s učenjem temelja STEM područja. Knjigaautorice Jean Barbre definira što čini znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku za ovu dobnu skupinu te zašto je nužno da djeca razviju STEM znanja. Ovo je idealna knjiga koja vam može pomoći da proširite svoje razumijevanje navedenoga područja kako biste mogli pomoći djeci da razviju vještine kritičkoga razmišljanja, komunikacije, suradljivosti i kreativnosti od najranije dobi. U knjizi se opisuje 50 aktivnosti temeljenih na igri razvojno prikladnih za djecu najmanje dobi, a sadrži i upute i savjete za roditelje kako poboljšati dječje učenje kod kuće.Sally Moomaw u knjizidonosi više od 85 aktivnosti koje se mogu koristiti za učenje djece četiri STEM discipline. Ova je knjiga namijenjena roditeljima te ponajviše učiteljima nižih razreda osnovne škole i može poslužiti u osnovnoškolskom obrazovanju. Daje inovativan prikaz STEM obrazovanja te daje prikaz koliko je jednostavno uključiti STEM aktivnosti u izvedbene planove. Autoričin je cilj učiteljima pomoći da kroz aktivnosti prilagođene djeci nižih razreda osnove škole osiguraju maksimalno moguće učenje znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike, a svaka aktivnost predložena u knjizi kombinira najmanje dvije discipline.autora Andrewa Frinklea donosi 50 STEM izazova za djecu, a knjiga je namijenjena svim uzrastima osnovne škole. Ovi projekti (izazovi) uključuju proces inženjerskog dizajna te omogućuju učenje tehničkih područja na zabavan način, iz prve ruke, a ponekad uz tračak natjecateljskog duha. Ova knjiga daje roditeljima i učiteljima izvrsne primjere kako djecu zabaviti uz kreativno učenje. Svaki izazov ima svoje ime, kratak opis konačnog cilja, pravila misije i, opcionalno, polja za ocjenjivanje. Ono što je najvažnije je da su izazovi prilagodljivi, odnosno mogu se održavati u učionici, kod kuće, na izvannastavnoj aktivnosti, ili čak u prirodi.Zainteresirati djecu za znanost ponekad može biti teško.autorice Crystal Chatterton je knjiga koja omogućuje mladim znanstvenicima u dobi od 5 do 10 godina eksperimente iz prve ruke kojima uče kako primijeniti znanstvene metode, a sadrži preko stotinu interaktivnih znanstvenih eksperimenata na poljima znanosti, tehnologije, inženjerstva, umjetnosti i matematike. Knjiga sadrži upute za lako praćenje eksperimenata, fotografije koje ilustriraju eksperimente te metode i sastojke za eksperimente koji se mogu pronaći i izvesti u svakom kućanstvu.Učenje i podučavanje STEM područja nikada nije bilo ovako dostupno. Cate Heroman u knjizipredlaže 25 izazova inženjerskog dizajna koji će djecu inspirirati, oduševiti i izazvati u korištenju svakodnevnih materijala i STEM koncepata kako bi riješili i konstruirali probleme koje imaju njihovi najdraži književni likovi. Svi su izazovi namijenjeni djeci u dobi od 3 do 8 godina, a knjiga sadrži prijedloge kako stvoriti okruženje u kojemu djeca mogu stvarati s materijalima i alatima, pitanja i ideje za proširivanje dječjeg razumijevanja STEM koncepata te predložak planiranja iz kojega čitatelj (roditelj, odgojitelj ili nastavnik) može sam kreirati dizajnerski izazov.Sumita Mukherjee autorica je revolucionarne knjigekoja ubrzava uključivanje u učenje iz prve ruke i učiteljske projekte. Prilagođena je američkim Next Generation Science Standards (NGSS), koji teže biti bogati sadržajem i praksom, raspoređeni na koherentan način kroz discipline i ocjene kako bi svim studentima omogućili međunarodno usmjereno znanstveno obrazovanje. Knjiga uključuje planove za ubrzane lekcije učenja za 10 tjedana, uvod u STEM karijere (uključujući znanstvenike, inženjere, arhitekte, programere, itd.), STEM aktivnosti povezane s stvarnim, svakodnevnim problemima na koje stručnjaci nailaze te lekcije za praćenje ovog programskog okvira. Iako neprikladna za hrvatske izvedbene planove kao takva, knjiga daje izvrstan uvid ubrzanog učenja iz STEM područja te pruža brojne mogućnosti implementacije prikazanih problema na nastavi ili kod kuće.autora Erin Twamley i Joshue Sneidemana i prekrasne ilustracije više umjetnika abecedno prikazuje svakodnevne superjunakinje – žene koje se bave STEM područjima kao svakodnevnim zanimanjem. Svako je englesko slovo prikazano jednom ženom. Među njima se nalaze inženjerka građevine, meteorologinja, geologinja, programerka aplikacija, kartografkinja, paleontologinja i brojne druge. Svaka priča ukratko opisuje ženu, a zatim daje prikaz njene profesije, tako učeći djecu brojnim zanimanjima koja proizlaze iz STEM područja.Ukoliko želite naučiti sebe ili svoje najmlađe nečem novom, pritom se dobro zabaviti te razviti, razvitii naučiti primijenitiu svakodnevnom životu, predlažemo da prošvrljate policamai zadužite neki od ovih kvalitetnih i edukativnih naslova!