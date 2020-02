zaljubljeni, 14. veljače

Međunarodni dan darivanja knjiga

Amy Broadmoore

širom svijeta

nove naslove

GISKO

Nevjerojatne boje života

Emily X. R. Pan

Nasljedstvo

Lavr

Jevgenija Vodolazkina

Večer svih dana

Jenny Erpenbeck

Pod Zmajevom stijenom

Arna Geigera

[klik za uvećanje]

Volgina djeca

Hana

Max

Markusa Orthsa

Muza košmara

Hladna krv

Roberta Bryndza

[klik za uvećanje]

Koža je rastezljiva futrola za cijelo tijelo

Adua

Pustopoljina

10 minuta i 38 sekundi

Ljudska djela

[klik za uvećanje]

Nagradna igra

Portal Osijek031.com & GISKO

Nevjerojatne boje života / Emily X. R. Pan

1]

Like

2]

"Osijek031 & GISKO mi poklanjaju knjigu "Nevjerojatne boje života"!"

[bit će nam drago ako se prijavite na oba načina (povećavate mogućnost dobitka)!]

Tekst i foto: Đelo od Gisko (Srđan Lukačević)

Na dan koji na poseban način slave, obilježava se i. Pokrenula ga je dječja spisateljica2012. godine, a ubrzo se proširio na brojne zemlje. Njegova je svrha pobuditi zanimanje za čitanje, a isto činimo i mi predstavljajućipristigle u. Naravno, nekoga ćemo i ovoga puta darivati.I to s briljantnim, iskrenim i uistinu posebnim obiteljskim romanom "" autorice. Riječ je djelu punom čarolije i prijateljstva, ljubavi i tuge, skrivenih tajni i pronađene utjehe. Nastavljamo romanom "" koji je u Norveškoj postao bestseler, između ostalog i zato što su čitatelji prepoznali autoričinu obitelj u priči o unutarobiteljskoj destrukciji. Mučna je to priča o pokušaju glavne junakinje da raščisti obiteljske odnose nakon očeve smrti. Sljedeći je na redu društveni roman ". Radnja romana odvija se u 15. stoljeću u Rusiji pogođenoj epidemijom kuge. To je Rusija s i dalje snažno prisutnom poganskom prošlošću, a istodobno i duboko kršćanska zemlja. Lavr je uz ostalo prožet snovitom, gotovo halucinantnom atmosferom. Još jedan društveni roman na našem popisu je "" autorice. Prateći pet mogućih životnih puteva i pet smrti jedne žene čiji se životni vijek proteže - ili se ne uspijeva protegnuti - tijekom dvadesetog stoljeća, roman otkriva makinacije onog što obično nazivamo sudbinom. "neobično je lijepo i veličanstveno književno ostvarenje. Roman koji ne zaboravlja progovoriti o društvenoj panorami na kraju Drugoga svjetskog rata.Sljedeću skupinu noviteta otvorit ćemo s povijesnim romanom "". Godina je 1916., priča nas vodi u Gnadenthal, njemačku koloniju na lijevoj obali rijeke Volge, u kojoj šulmajster Jacob Ivanovič Bach živi mirnim učiteljskim životom sve dok ne dobije neobičnu ponudu… Guzel Jahina ispunila je očekivanja, ponovno je napisala veliko djelo. Još jedan povijesni roman "" vodi nas u vrijeme između 1933. i 1963., u Češku te prikazuje život triju generacija Židova. Roman se smatra jednim od najboljih djela koji se bave temom holokausta. Za sve ljubitelje biografskih romana tu je ". U središtu romana je Maxa Ernsta – jedan od najvećih umjetnika 20. stoljeća, poznatog dadaista i pionira nadrealizma. Šest žena, šest ljubavi i cijelo jedno stoljeće sa svojim lomovima i političkim prevratima… Nakon Sanjara Strangea stiže nam i drugi dio ovog uzbudljivog fantasy romana. "" Laini Taylor završna je polovica jedinstvenog para romana u kojima se ego nadmeće s ljubavlju, zloba sa čistoćom, a potisnuto s onim istinskim i iskrenim što se skriva u svima nama. Grupu zatvaramo kriminalističkim romanom ". Na obali rijeke Temze pronađen je veliki putni kovčeg i detektivka Erika Foster pozvana je kako bi provjerila sumnje da se u kovčegu nalazi ljudsko tijelo. Erika je radila na mnogim zastrašujućim slučajevima, no ništa je nije moglo pripremiti na sliku raskomadanog tijela mladog muškarca. Nevjerojatno napet krimić i pravi užitak za čitanje![url=]http://cdn-vps.osijek031.com/slike/novosti_2020_02/2020_02_15_novi_naslovi_u_knjiznici_big-1.jpg[/url]Na redu je pet nevjerojatno dobrih psiholoških romana. Prvi među jednakima djelo je Bjorn Rasmussen "" koji razrađuje psihološko-emocionalni prostor odbojnosti i čežnje, prostor možda nepoznat svima, ali temeljito istražen na iznenađujući, naglašeno poetski način. Radnja i stanje stapaju se, a granice između čovjeka i životinje te razlike između spolova nestaju. "" je lirski roman koji opisuje kulturnu otuđenost onih koji vođeni željom ili silom prilika život grade izvan svoje domovine. Ovaj hipnotizirajući roman dijalog je između kćeri koja traži slobodu i njezina konzervativnog oca. "" Jesusa Carrascoa donosi originalnost, bogatstvo vokabulara i realizam koji se izdignuo do mitskog statusa. Pustopoljina je čarobna priča o hrabrom dječaku koji bježi kroz područje koje je poharala suša i kojim vlada nasilje. To je zatvoren svijet, bez imena i datuma, iz kojeg je moral iščeznuo bez traga jednako kao i voda... Kao i sva djela Elif Shafak i roman "" natopljen je sveopćom empatijom, nježnošću i razumijevanjem za one koji su odbačeni, ranjeni i istisnuti iz društva. Za kraj smo današnjeg predstavljanja ostavili roman "" Hane Kang. Ovaj briljantni roman, premda posve tematski drukčiji od prethodne autoričine Vegetarijanke, nastavak je poetike nasilja. Iako je pritisnuta bremenom stvarnih povijesnih događaja, riječ je o punokrvnoj priči koja se čita više kao izvrsno ispisana kolektivna povijest nasilja negoli kao politička kritika.poklanjaju knjiguvjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite