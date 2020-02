zakonske izmjene

U finišukoja će starijima kojidonijeti nacionalnu mirovinu, kreće izrada još jednog modela koji trebau starosti, piše Večernji list.Naime, us radom je započela stručna radna skupina za razmatranje mogućnosti uvođenja novog modela obiteljske mirovine.Nju prima najčešće supruga čija je mirovina manja od one preminulog supruga i to odričući se svoje manje mirovine i preuzevšiProsječno te mirovine iznose, prema podacima, dakle znatno su ispod granice siromaštva koja iznosi nešto manje odza samca.Prvi sastanak radne skupine iznjedrio jeSindikata umirovljenika i Matice umirovljenika. Naglasili su rodni aspekt s obzirom na to daprimaju žene, a prijedlog temelje na austrijskom modelu obiteljskih mirovina.Oni kaotraže da se dioprvo poveća sa 70% na barem, a kasnije da se taj postotak zadrži za one koji nemaju svoju mirovinu. Žene koje sune bi trebale ostati bez nje već je trebaju zadržati, a uz nju bi se trebalopreminule partnerice ili partnera i to tako da se množi staž s aktualnom vrijednosti mirovine.Primjerice, pomnoži li se 25 godina staža preminulog partnera sakoliko trenutačno iznosi aktualna vrijednost mirovine (AVM) odnosno prosječna vrijednost mirovine za jednu godinu mirovinskog staža, to je, a pola od toga, iznos je za koji bi se uvećala mirovina udovice. Za 35 godina pokojnikova staža to je uvećanje od. AVM se, inače, usklađuje dvaput godišnje, piše Večernji list.