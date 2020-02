OŠ August Šenoa

Erasmus + KA1 mobilnosti

21.528,00 EUR.

Razvoj digitalizacije i međunarodnog obrazovanja

jačanja europske dimenzije obrazovanja

Deset djelatnika

Španjolsku, Francusku, Maltu, Češku i Grčku

Krešimir Ćosić

Vedran Čerina

Erasmus plus project management and educational visits

Mirna Lišnić

Ivana Gašparac

ICT as a Tool for a Student Centered Classroom

Sanda Lukenda i Zorica Jukić

Interactive Teaching – Using Educational Games and New Technology in order to Enhance Learners' motivation

Doris Portner i Anela Pejić

'ICT in Education - Towards a digital and inclusive pedagogy

Sandra Štiks i Tamara Glavaš

'ICT in Education

se prošle godine po prvi puta prijavila na natječaji ostvarila pravo na financijsku potporu za provedbu projekta u iznosu odProjekt R.A.D.I.M.O () provodi se od početka školske godine, s ciljevimaškole te usavršavanje vještina učitelja u korištenju digitalnih alata u svrhu pripreme, provedbe i evaluacije procesa poučavanja.sudjeluje u projektu, a koordinator projekta je učitelj Čerina. Djelatnici odlaze na stručna usavršavanja uRavnatelji učiteljsudjelovali su na tečaju ‘' u Alicanteu. Na tečaju su stekli znanja o europskim politikama na području obrazovanja te su razvili vještine razvijanja I upravljanja KA2 projektima kako kroz teoriju tako I kroz praktični dio pisanja projektnog prijedloga. Također su upoznali španjolski obrazovni sustav kroz radne posjete školama. Slobodno vrijeme je iskorišteno za razgledavanje Alicantea te posjete dvorcu Santa Barbara, arheološkom muzeju MARQ, i otoku Tabarca.Učiteljicai pedagoginjasudjelovale su na edukaciji u Nici pod nazivom ''. Tijekom edukacije susrele su se s platformama za učenje poput Edmoda, Socrative-a, Edpuzzle i StudyStack, kao i metodama i oblicima rada u obrnutoj učionici . Nakon svakog predavanja o aplikaciji, odrađen je praktičan dio, gdje su morale primijeniti nova saznanja u stvaranju nastavnih sadržaja. Uspješno su odradile sve postavljene zadatke. U sklopu studijskog putovanja tijekom edukacije, posjetile su Monaco i Cannes te muzeje i galerije.Učiteljicesu sudjelovale na tečaju '' u Valletti. Tijekom pet dana imale su priliku razmijeniti iskustva poučavanja u različitim školskim sustavima, razgovarati o motivaciji učenika i naučiti nove metode koje se odnose na uporabu digitalnih alata u nastavi. Zaključile su da, iako zaostajemo u tehnološkom smislu , u smislu inovativnosti i upoznatosti s novim suvremenim digitalnim alatima držimo korak s europskim školama. Tijekom izvanučioničke nastave su istraživali prirodne ljepote Malte ( Gozo i Comino), kulturne znamenitosti te povijesna mjesta.Do kraja projekta su preostale još 4 mobilnosti. Učiteljicepohađat će tečaj' u Heraklionu na Kreti. Ondje će steći znanja o suvremenim obrazovnim pristupima, prije svega upotreba IKT kao obrazovnog alata, koji se oslanjaju na principe inkluzivnog obrazovanja i promiču ravnopravno učenje, sudjelovanje i mogućnosti za sve učenike, uključujući učenike s poteškoćama.Učiteljicepohađat će tečaj' u Pragu gdje će učiti o stvaranju i korištenju platformi za e-učenje, korištenju online aplikacija i platformi, prijenosnih uređaja i kodiranja u nastavi.