III. gimnazije u Osijeku Lucija Lauš

Euroscola

Europski parlament

Imali smo priliku sjesti na mjesta europskih zastupnika i odgovoriti na neka općenita pitanja uglavnom vezana uz naša mišljenja o Europskoj uniji . Nakon što sve države predstavile svoju školu, obratilo nam se sam i predsjednik parlamenta EU, David Sassoli . Još neki od značajnih političara su nam predstavili samu zajednicu. Bivši predsjednik Antonio Tajani preko video video-poziva odgovarao je mladima na pitanja. Pitanja su zapravo bila jako zanimljiva i odlično postavljena, no odgovori svih prisutnih političara, ne samo bivšeg predsjednika, bili su ustaljeni i nedorečeni .



Nakon ručka, odvojili smo se po već unaprijed podijeljenim skupinama. Bilo je šest skupina: Okoliš i obnovljiva energija, Sigurnost i ljudska prava, Mladi i ovisnosti, Budućnost Europe, Migracija i integracija i Zaposlenost mladih. Svaka grupa imala je neke općenite smjernice kojima se trebala baviti i ponuditi neka rješenja te ih kasnije izložiti ostalim skupinama. Imali smo dva sata za obavljanje tog zadatka. Iskreno, na prvu kad sam vidjela zadano vrijeme i broj smjernica pitala sam se što će nam toliko vremena, ne izgleda zahtjevno. Ali, toliko toga je bilo za reći da nam još dva sata ne bi bilo dovoljno. Na početku je bilo čudno, morali smo se pomiješati s učenicima iz ostalih država. Postepeno se atmosfera mijenjala i stvarno je bilo zanimljivo.

Možda će sada ovo zvučati kao klišej, ali to je stvarno jedan od događaja koji ću pamtiti. Ne znam kako ostali, ali ja sam promijenila sliku o nekim državama i razbila pokoju predrasudu. Bila je to stvarno izvrsna prilika za mnogo toga, od upoznavanja novih ljudi do korištenja engleskog jezika. Hvala Europskoj uniji, Europskom parlamentu i profesorima koji su nam to omogućili.'

Ema Miščević

Definitivno jedna od stvari koju ću zauvijek pamtiti . Jako sam puno naučila o drugim kulturama i suradnji s ljudima . U samo jednom danu od srednjoškolaca postali smo parlamentarci . Predlagali smo ideje, donosili odluke, postavljali pitanja i sudjelovali u debatama o važnim temama poput klimatskih promjena, budućnosti Europe, migarcijma i integracijama itd. Atmosfera je bila odlična. Svi smo došli tamo radi jednoga cilja, a to je pokazati zajedništvo. Bilo je predivno vidjeti kako se ljudi iz sasvim različitih sredina, moglo bi se reći i iz različitih dijelova svijeta, podupiru. Jedno veoma nezaboravno iskustvo koje ćemo vjerujem svi još dugo pamtiti.

Lucija Lauš

Karle Kulić

Foto i video: Karla Kulić/III.gimnazija

Nakon što je učenica, prošle godine organizirala prosvjed za klimu, njezina škola je pozvana na sudjelovanje u programu Euroscola. Riječ je o programu koji se odvija nekoliko puta godišnje, učenici u dobi od 16 do 18 godina pozvani su u Strasbourg. Cilj ovog programa je pobliže upoznavanje mladih s Europskom unijom. Kako je bilo možete pročitati u osvrtima Eme Miščević (3.c) i Lucije Lauš (3.c).