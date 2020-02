Rupa do rupe

Tekst: Osijek031.com

Foto: Google maps

, prava jezera tijekom obilnihi mnoštvo parkiranih automobila svakodnevni su prizor južnog dijela. Ali,. Ove godine konačno započinjeove ne tako dugačke (200 metara), aliTo nam je u razgovoru potvrdio predsjednik GČ Tvrđa,, podsjetivši kako gradska četvrt na ovajupozorava već godinama, no do sada. Problem je uvijek bio novac, odnosno nedostatak istoga, no prošle godine stvari su se. Iako su radovi trebali započeti još jesenas, sve sejer se čekala građevinska dozvola, a kako je došla, odlučeno je da se s radovima krene na proljeće ove godine.Projektom sesamo „krpati“ oštećeni kolnik, veći cjevovodne instalacije i urediti sustav odvodnje oborinskih voda i kanalizacije. Radovi će se odvijati u dvije faze: najprije će se obnoviti vodovodne i kanalizacijske instalacije, a potom slijede radovi na cesti, asfaltiranje i uređenje ceste i nogostupa.Natječaj za izvođača radova bit će raspisan u narednih, a sami radovi započet će čim to vremenske prilike dopuste, otprilike za mjesec dana, uvjeren je Batnožić.Batnožić ne zna ukupnu vrijednost investicije, no dio koji se odnosi na izmjenu vodovodne i kanalizacijske mreže iznosi okoTo jeza stanare tog dijela Istarske ulice koja će po završetku radova. Batnožić je dodao i kako će se po završetku radova obratiti nadležnima sa zamolbom da sezelenog svjetla na semaforu na obližnjem pješačkom prijelazu jer nekoliko sekundi nije dovoljno prijeći „Vukiku“, posebice starijim ljudima.