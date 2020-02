OBŽ

3000 kilometara prometnica

487 km državnih cesta

vrlo lošem stanju

dobra je vijest

velika ulaganja u obnovu

Josip Škorić

otvorene ponude

90 milijuna kuna

najlošijem stanju

27 km ceste

gotova do ljeta

100 milijuna kuna

najvažnijem projektu

Tekst: Osijek031.com

je premrežena s ukupno, od čega je. Neke od njih su u, nošto se upravo u našoj županiji planirajupostojećih i izgradnju novih prometnica u ovoj i sljedećoj godini, izvještavaju Vijesti STV-a Na pitanje što je s postojećim prometnicama u Osječko-baranjskoj županiji, od kojih su neke u vrlo lošem stanju, predsjednik uprave Hrvatskih cestarekao je kako suza državnu cestu D2 od Normanaca do Osijeka. Vrijednost investicije je nešto preko, a realizacija će započeti vrlo skoro, već tijekom ovog proljeća.U visokoj fazi pripreme je i državna cesta D34 koja povezuje Osijek s Donjim Miholjcem i, dalje, Viroviticom, a koja je u ovom trenutku možda i cesta uu cijeloj županiji. Projektna dokumentacija užurbano se priprema, a neke dionice već se rade (obilaznica Petrijevac) i bit će gotove do ljeta. Kako bude zgotovljena projektna dokumentacija, tako će napredovati i radovi na pojedinim dionicama ove ceste.U vrlo je lošem stanju iD213 od Osijeka do Erduta. Projektna dokumentacija za nju bit će, a radit će se u dvije faze. Prva je faza od Osijeka do Aljmaša, a zatim od Aljmaša do Erduta, a tijekom sljedeće godine započet će i njezina obnova.Također, osigurana su sredstva da se ove godine krene s izgradnjom obilaznice oko Belog Manastira vrijednosti okoA kada je riječ o, nastavku izgradnje paneuropskog koridora 5c kroz Baranju, Škorić je istaknuo kako se ponude potencijalnih izvođača pristigle na natječaj otvaraju tijekom ovog mjeseca, a Vlada je novac osigurala iz europskih fondova za obnovu i razvoj. Očekuje se kako će projekt s realizacijom krenuti do ljeta.