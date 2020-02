Regionalna vinoteka Osječko-baranjske županije

Danas smo u našem gastronomskom Atlasu predstavili 33 restorana s najširim spektrom ponude jela, ambijenata i usluga, od tradicionalne lokalne kuhinje i seoskog okruženja sve do restorana sa stoljetnom tradicijom, restorana u vinarijama, čardama, zaštićenim parkovima prirode i dvorcima. Svoje su mjesto u Atlasu našli i restorani koji odišu gradskim kvartovskim duhom, ambijentom novoizgrađenih urbanih vila do hotela s uobičajenim, a sve više i ekskluzivnim smještajem i ponudom

Tatjana Roth

Atlas tradicionalne kuhinje dio je projekta koji mi kao Županija provodimo i u sklopu kojeg smo prošle godine izdali Vinski atlas gdje su prezentirana vina sva četiri naša vinogorja, kao i bogata i atraktivna ponuda 32 vinara. Idući je na redu Atlas smještaja kojim ćemo upotpuniti jednu cjelinu ponude na našem području. Iako se u tiskanom izdanju atlasi nalaze u brojnim vinarijama, restoranima i turističkim uredima, oba atlasa postoje i u online izdanju na stranicama Županije kako bi bila dostupna posjetiteljima širom Hrvatske, ali i dalje koji planiraju svoj odmor na istoku Hrvatske

Tomica Đukić

Obišli smo restorane naše županije i ponovo se uvjerili u vrhunsku ponudu onog što Slavonija i Baranja imaju. Drago mi je što se u našoj kuhinji koristi sve više domaćih autohtonih namirnica koje se spravljaju na tradicionalan način i to u jednom posebnom modernijem štihu

danas je mirisima i okusima posjetiteljima pokazala tek mali diokoja je predstavljena u. Osječko-baranjska županija po mnogočemu je jedinstvena kada je riječ o turističkim atrakcijama, a kao jedan od najvećih turističkih aduta svakako je gastronomija.Danas se malo koja regija u svijetu može pohvaliti takorecepturama koje potiču iz autohtone slavonske i baranjske kuhinje umrežene s utjecajem mađarske, njemačke, dalmatinske, zagorske, ličke, bosanske, turske i drugih kuhinja koje su ovoj regiji i u gastronomiji donijele kozmopolitski štih, baš kao i izborom namirnica, načinom pripreme te ambijentom konzumiranja i uživanja u hrani. Atlas tradicionalnih okusa slikom i tekstom nastoji probuditi želju za posjetom turističkim vrijednostima naše županije koje neizostavno prati i užitak za nepce.– rekla je pročelnica Upravnog odjela za turizam, kulturu i sport Osječko-baranjske županijeBrošura je to u kojoj imate prigodu pročitati više ona kojima ih možete isprobati, a sve to još začinjeno širokom dušom domaćina, koja svakom gostu dodatno jamči nezaboravan užitak u jelu, piću i posjetu našoj Slavoniji i Baranji.– rekao je župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.Točku na i ovom izdanjudao je i, glavni kuhar Hotela Osijek i do srebrni kuhar Vatrenih.– rekao je Đukić.Osim gastro i eno ponude Osječko-baranjska županija kontinuirano ulaže i u druge turističke potencijale. Prema podacima E-vizitora Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i u siječnju ove godine bilježi porast od gotovou odnosu na isto razdoblje prošle godine.