U nedjelju se u Zagrebu održalo. Atletičariu Osijek vratili s četiri odličja:Najuspješnija predstavnica Kluba bila jes čak dvije osvojene medalje: na 55m prepone osvaja broncu (9,58 ), dok je štafeta 4x200m, u sastavu, uspješno dotrčala do srebrne medalje (1:55,62).Mlada bacačicakuglu (2kg) baca čak 11,92m i, u konkurenciji čak 22 djevojke, osvojila brončanu medalju.Među mlađim kadetima istaknuo sekoji je 200m pretrčao za 26,99 i tako osvojio broncu. Roko je bio korak do još jedne medalje na 60m, no nedostajalo je malo sportske sreće pa se ovaj put mora zadovoljiti 4. mjestom, kao ikojega je od medalje u skoku u dalj dijelilo samo 11cm.