Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

U vremenu od 7. do 9. veljače, na području Policijske uprave osječko-baranjske u prometu je zaustavljen 41 vozač (39 vozača osobnih automobila i 2 vozača bicikla) koji je imaou krvi.Evidentirano je jošod čegaprekoračenja brzine kretanja,nekorištenje sigurnosnog pojasa,nepropisno korištenje mobitela za vrijeme upravljanja vozilom,prekršaja upravljanje prije stjecanja prava na upravljanje,prekršaj upravljanje pod zabranom,upravljanje neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom iNajveća prisutnost alkohola utvrđena je 9. veljače, u 00,15 sati u Đakovu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen vozač osobnog automobila 26-godišnji hrvatski državljanin iz Budrovaca. ozaču je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odte je sukladno Prekršajnom zakonu, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva. Za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseca te 6 negativna prekršajna boda.U subotu 7. veljače, oko 04,45 sati u Osijeku, na Šetalištu Vjekoslava Hengla, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobila 24-godišnji hrvatski državljanin iz Vinkovaca. Vozač je upravljao osobnim automobilom prije stjecanja prava na upravljanje, te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odte je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu. Za počinjene prekršaje predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu doili kazna zatvora, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseca nakon stjecanja prava na upravljanje i 12 negativnih prekršajnih bodova.U petak, 7. veljače, oko 8,45 sati u Đakovu, u nadzoru prometa zaustavljena je vozačica osobnog automobila 34-godišnja hrvatska državljanka iz Šodolovaca. Vozačica je upravljala vozilomna upravljanje te je uhićena jer je unazadpravomoćno presuđena za isti prekršaj.U subotu, 8. veljače, u 21,20 sati u Osijeku u Ulici Martina Divalta, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobila 43-godišnji hrvatski državljanin iz Osijeka. Vozaču je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odte je sukladno Prekršajnom zakonu, smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Jučer, 9. veljače, u 04,35 sati u Osijeku, na raskrižju ulica kneza Trpimira i cara Hadrijana, u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobila 26-godišnji hrvatski državljanin iz Vukovara. Vozaču je utvrđena prisutnost alkohola u krvi odte je uhićen sukladno Prekršajnom zakonu.Jučer, 9. veljače, oko 12,24 sata, na državnoj cesti broj 7 (Široko Polje - Kuševac), u nadzoru prometa zaustavljen je vozač osobnog automobila 50-godišnji hrvatski državljanin iz Gornjih Andrijevaca. Vozaču je utvrđena nedozvoljena brzina kretanja odZa počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od jednog mjesec te tri negativna prekršajna boda.