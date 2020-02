porezni obveznici

Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Veljača je mjesec u kojemmorajukako bi u drugoj polovici godine dobili. Iako je posljednjih godina cijeli postupaki više nema kilometarskih gužvi pred šalterima, to ne vrijedi za jednu skupinu poreznih obveznika, pišu RTL vijesti Naime, samostalni djelatnici koji u 2020.takav radni odnos i prijeđu u novi, kao onaj stalni,povrat poreza za 2019. Neće biti ni upozoreni, već će Porezna taj novac zadržati za sebe. Sve do trenutka kad se porezni obveznikNe pomaže ni to što je svihu 2019. porezni obveznik bio u sustavu kao samostalni djelatnik, u trenutku kad istupa iz njega u 2020., "" se i automatizam za njega. Apsurdno je to što Porezna ima sve potrebne podatke poreznog obveznika, kao i evidenciju svih potrebnih podataka godine za koju bi trebao stići povrat poreza.Iz Porezne šturo poručuju takvim obveznicima dana e-mail s naznačenimna koji bi primili novac. To znači da se na e-mail adresu pošalje IBAN i navede da je to za potrebe povrata poreza, a dalje sve obavlja Porezna.Svi ostali porezni obveznici bit će tretirani kao i do sada, uz razliku što oni ove zime imaju jedan radni dan više za podnijeti poreznu prijavu jer je prijestupna godina, no 29. veljače i 1. ožujka supa je krajnji rok za podnošenje poreznih prijava. Postoji i mogućnost prijave elektroničkim putem preko usluge ePorezna.Iako su 1. siječnja na snagu stupileodređenih poreznih zakona u okviru 4. kruga porezne reforme, za 2019. godinu sve ostaje kao i do sada. No, otkako je uvedenporeznih prijava, značajno je smanjen njihov broj u fizičkom obliku.