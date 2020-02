nije pojavio

koronavirus

turbulencije u gospodarstvu

blokirala internet kupnju

AliExpressa

Hrvatska pošta

KLM-a, Lufthanse LH i Turkish Airlinesa

obustavili letove

zračnim prijevozom

zdravlja putnika

otpremljene u Hrvatsku

500.000 pošiljaka

20 i 50.000 pošiljki

Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

nema straha

ne može dugo

masovno otkazuju

Tekst: Osijek031.com

Foto: Cacan/Foto-arhiv031

Iako se u Hrvatskoj još uvijeksmrtonosni, on je već izazvaoNaime, epidemija koronavirusa privremeno jeiz Kine, primarno preko. Kako je objavila, oni su oddobila obavijest da su zbog prevencije širenja koronavirusaprema Kini do daljnjega što će utjecati na uobičajeno poštansko poslovanje u razmjeni pošiljaka.Poštanske pošiljke iz Kine u Hrvatsku dolaze isključivoi trenutno nema niti jedne druge mogućnosti za njihovu dostavu. Iako su avioprijevoznici obustavili letove prvenstveno zbog, ni pošiljke ne mogu do Hrvatske.Sve pošiljke koje su poslane nakon obustave zračnog prometa zadržane su u Kini do daljnjega, a kada obustava prestane bit će. Paketi koji su poslani i koji su stigli u Hrvatsku do kraja siječnja, bit će distribuirani naručiteljima.U prosjeku svakog mjeseca iz Kine u Hrvatsku stigne okoiz Kine, odnosno izmeđudnevno.Inače, izporučuju kakood širenja epidemije poštanskim paketima jer je korona virus iznimno osjetljiv na atmosferske uvjete ipreživjeti izvan organizma. No, problem je u letovima koji seStoga, svi građani koji imaju naviku kupovati putem interneta preko AliExpressa iz Kine, morat će na svoje pakete pričekati izvjesno vrijeme.